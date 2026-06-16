Jovem morre e homem fica gravemente ferido em acidente de moto na BR-364

Por pvhnoticias.com

Publicada em 16/06/2026 às 09h15

O grave acidente ocorreu no início da madrugada desta terça-feira (16), na BR-364, próximo à entrada da Avenida Guaporé, bairro Aeroclube, zona sul de Porto Velho.

A vítima fatal foi identificada como Andreia Andrade. Um outro rapaz ficou gravemente ferido.

De acordo com testemunhas, o casal seguia de moto sentido Candeias do Jamari, quando por motivos ainda não esclarecidos sofreu uma queda após a Estrada dos Japoneses.

Uma equipe do Samu foi acionada e socorreu o rapaz ao Hospital João Paulo II, já Andreia não resistiu e morreu ainda no local. A PRF sinalizou o perímetro até a finalização dos trabalhos da perícia e remoção do corpo ao IML.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.