Polícia Civil deflagra operação contra crimes de abuso sexual infantojuvenil

Por PC/RO

Publicada em 16/06/2026 às 09h00

Nesta terça-feira (16), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), vinculada ao Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), deflagrou, a Operação Ciber Querubins-I, voltada à repressão de crimes relacionados à posse e ao armazenamento de registros contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

As investigações conduzidas pela unidade especializada, com apoio doLaboratório de Tecnologia contra Crimes Cibernéticos (Ciberlab), possibilitaram a identificação e localização de três pessoas investigadas pela prática do delito. No decorrer da operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Porto Velho e Ji-Paraná, com o objetivo de coletar elementos probatórios que subsidiem o aprofundamento das apurações.

O nome da operação faz referência ao ambiente digital em que os crimes foram identificados e investigados, bem como à proteção de crianças e adolescentes, simbolicamente representados pela expressão “querubins”, associada à inocência e à vulnerabilidade infantojuvenil.

A conduta investigada consiste na posse ou armazenamento de material contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com pena de reclusão e multa.

A Operação passa a integrar uma linha permanente de atuação da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, com ações contínuas voltadas à identificação, responsabilização e repressão de autores de crimes praticados contra crianças e adolescentes no ambiente virtual.

A Polícia Civil de Rondônia reafirma seu compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes, o enfrentamento qualificado aos crimes cibernéticos e a responsabilização daqueles que utilizam meios digitais para praticar condutas ilícitas.