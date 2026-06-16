Lula discute veto à carne brasileira com líder da União Europeia e presidente da Comissão Europeia

Por Isabella Calzolari, g1/Brasília

Publicada em 16/06/2026 às 15h48

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira (16) na cúpula do G7, na França. Também participou da reunião bilateral o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Eles discutiram sobre a decisão da UE de vetar a exportação da carne brasileira a partir de setembro.

Segundo nota publicada pelo Palácio do Planalto, durante a reunião, os três "definiram um mecanismo bilateral entre o Itamaraty e funcionários da Comissão, com vistas a identificar as dificuldades, tanto na área de produtos de origem animal quanto nos produtos siderúrgicos".

"Comprometeram-se a buscar soluções que contemplem as preocupações europeias, seja de ordem sanitária, fitossanitária e de proteção da sua indústria de aço, bem como os legítimos interesses exportadores do Brasil, consubstanciados no acordo Mercosul-União Europeia", diz a nota.

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No início de junho, a União Europeia publicou um documento oficializando a sua decisão de excluir o Brasil da lista de países que cumprem as regras do bloco contra o uso excessivo de antimicrobianos na pecuária.

Com isso, o Brasil fica proibido de exportar carne para a UE a partir de 3 de setembro deste ano.

Antimicrobianos são substâncias usadas para tratar e prevenir infecções em animais. Alguns desses medicamentos também podem funcionar como promotores de crescimento.