Final da Liga Rural 2026 lota campo da Linha 6 e destaca apoio de Cássio Gois ao esporte rural

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 09h47

A Liga Rural 2026 chegou ao fim neste domingo, 7 de junho, em uma grande festa do esporte realizada no campo do Juventude da Linha 6, em Cacoal. Após meses de competição e a participação de 44 equipes, o campeonato encerrou sua edição com muita emoção e jogos que movimentaram toda a comunidade rural da região.

A grande final reuniu atletas, famílias e apaixonados pelo futebol rural, que compareceram em peso para prestigiar o evento. O público lotou o campo e transformou o encerramento da competição em uma verdadeira celebração do esporte, da união e da valorização das comunidades do campo.

A Liga Rural foi organizada por Willian “Pandinha”, com apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejusel), do Governo de Rondônia, e da grande parceria do deputado estadual Cássio Gois.

De acordo com o organizador, a competição fortalece as comunidades rurais e no incentivo à prática esportiva.

“Sou muito grato ao apoio do deputado Cássio Gois, que nos ajudou durante toda a competição com recursos para medalhas, troféus, arbitragem e toda a estrutura necessária para a realização do campeonato. Ele realmente vestiu a camisa da Liga Rural e veio somar com a gente. Essa parceria faz toda a diferença para que possamos continuar valorizando o esporte rural”, destacou Pandinha.

Os grandes campeões da edição 2026 foram o Corinthians da Linha 13, na categoria Aspirantes, e o Juventude da Linha 6, na categoria Titular, que levantaram os troféus diante de uma torcida animada e emocionada.

O deputado Cássio Gois foi um dos apoiadores da competição, contribuindo com investimentos em medalhas, troféus, arbitragem e outros recursos que garantiram a realização do campeonato.

Para o parlamentar, apoiar o esporte rural é investir diretamente nas pessoas e no desenvolvimento das comunidades.

“O esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social. A Liga Rural valoriza nossos atletas, fortalece os laços comunitários e promove integração entre as famílias da zona rural. Tenho muito orgulho de apoiar essa iniciativa e reafirmo meu compromisso de continuar investindo no esporte de Cacoal e de toda a nossa região. A próxima competição também contará com o nosso apoio, porque acreditamos na força do esporte para transformar vidas”, afirmou Cássio Gois.

Com o sucesso da edição 2026 e a participação expressiva do público, a expectativa já é grande para as próximas competições, que continuarão recebendo o apoio do deputado Cássio Gois, fortalecendo ainda mais o esporte rural e incentivando novos talentos nas comunidades de Cacoal.