Filho de Neymar viraliza após resposta inesperada a influenciador

Por IG

Publicada em 20/06/2026 às 10h27

Davi Lucca, filho mais velho de Neymar Jr. e Carol Dantas, voltou a chamar a atenção nas redes sociais após protagonizar um momento divertido que viralizou na última sexta-feira (19). O adolescente de 14 anos surpreendeu um influenciador a o responder com muito bom humor durante uma abordagem nas ruas de Nova York, nos Estados Unidos.

Enquanto caminhava pela cidade, Davi foi abordado pelo influenciador venezuelano Santiago Vazquez, conhecido nas redes sociais como Futcrunch. Sem reconhecer o jovem, o criador de conteúdo mostrou uma foto de Ronaldo Fenômeno e propôs um desafio: caso aceitasse cortar o cabelo no mesmo estilo do ex-jogador, ganharia ingressos VIP para uma partida entre Brasil e Haiti.

Sem hesitar, Davi Lucca respondeu de forma inesperada: "Não, não. Meu pai já joga".

Surpreso com a resposta, Santiago perguntou: "Seu pai joga? Quem é seu pai?". Foi então que o adolescente revelou: "O Ney".

Sem reconhecer o filho de Neymar, influenciador recebe resposta surpreendente e vídeo bomba na web.

Sem acreditar no que estava ouvindo, o influenciador caiu na risada e brincou: "Você definitivamente não precisa desses ingressos".

O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e já acumula mais de 1,2 milhão de visualizações. Internautas elogiaram o carisma, o bom humor e até mesmo a fluência de Davi Lucca em espanhol.

Quem é Santiago Vazquez, o Futcrunch?

Santiago Vazquez, mais conhecido como Futcrunch, é um influenciador digital venezuelano, criador de conteúdos sobre futebol e games. Ele conquistou milhões de seguidores com vídeos de desafios envolvendo jogadores profissionais, partidas de EA Sports FC (antigo FIFA), além de testes de habilidades e conteúdos ligados ao universo esportivo.

Natural da Venezuela, Santiago chegou a se mudar para Liverpool, na Inglaterra, para cursar Engenharia Mecânica. No entanto, abandonou a universidade logo no início para investir integralmente na carreira como criador de conteúdo.

Neymar será pai pela quinta vez

Além da repercussão envolvendo Davi Lucca, Neymar também esteve entre os assuntos mais comentados da semana. O jogador e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando mais uma filha.

Com a chegada da bebê, Neymar passa a ser pai de cinco filhos. O craque já é pai de Davi Lucca, fruto do relacionamento com Carol Dantas; de Mavie e Mel, com Bruna Biancardi; e de Helena, filha da influenciadora Amanda Kimberlly.

Durante a celebração da novidade, o camisa 10 da Seleção Brasileira brincou sobre os planos para o futuro e revelou que ainda sonha em ter mais um menino. “Já estou avisando: ano que vem, dezembro, menino”, disse o atleta em tom descontraído.