FFER faz reunião com integrantes do quadro de arbitragem para início do Rondoniense Sub-20

Por Assessoria

Publicada em 18/06/2026 às 08h56

Começa no próximo fim de semana o Campeonato Rondoniense Sub-20, principal competição das categorias de base da Federação de Futebol do Estado de Rondônia, nessa edição de 2026 disputam a competição, no grupo A estão o Brazuca, Sport Genus, Gazin Porto Velho, Desportiva Itapuense, já no grupo B estão Espigão, Ji-Paraná, Pimentense, Rolim de Moura e União Cacoalense. Para o inícios dos jogos a FFER reuniu os integrantes do quadro de arbitragem para padronizar e alinhar a aplicação da regra nos jogos.

Participaram da reunião cerca de 30 árbitros e assistentes, as primeiras partidas estão marcadas para o próximo sábado, dia 20 de junho entram em campo Sport Genus e Gazin Porto Velho no Centro de Treinamento do Rondoniense a partir das 9h, no dia 21 domingo, jogam Brazuca e Desp. Itapuense às 9h no CT do Rondoniense, no mesmo dia jogam Ji-Paraná e União Cacoalense no Biancão às 16h e fechando a rodada Espigão e Rolim de Moura se enfrentam no Luizinho Turatti às 15h30.

Os nove clubes vão disputar o título do Campeonato Rondoniense Sub-20 e vagas das principais competições da categoria, Copa São Paulo de Futebol Júnior e a Copa do Brasil.