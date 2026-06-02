Faustão recebe alta hospitalar após uma semana internado; saiba estado de saúde

Por R7

Publicada em 02/06/2026 às 16h08

Fausto Silva, o Faustão, teve alta na manhã desta terça-feira (2). O apresentador de 76 anos estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 25 de junho.

De acordo com a assessoria do artista, ele “está bem”, após realizar o procedimento de retirada de uma sonda gástrica e fazer uma série de exames para um check-up complementar.

Ainda de acordo com a equipe de Fausto, a internação já fazia parte de um protocolo médico previsto desde o ano passado.

Nos últimos anos, Faustão enfrentou uma série de problemas de saúde e está afastado da televisão desde 2023. Em agosto daquele ano, ele passou por um transplante de coração e, meses depois, em fevereiro de 2024, realizou também um transplante de rim.

Já em 2025, o apresentador foi submetido a um transplante de fígado, além de um retransplante renal. Desde então, segue em acompanhamento médico constante.