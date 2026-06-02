Ezequiel Neiva garante investimento estratégico para fortalecer produção rural em Theobroma

Por Alexandre Almeida

Publicada em 02/06/2026 às 09h10

A Prefeitura de Theobroma já conta com os R$ 550 mil destinados à aquisição e instalação de manilhas em propriedades rurais localizadas ao longo das estradas vicinais do município. O recurso foi assegurado por meio de indicação do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), em atendimento à solicitação do vereador Zé Barros Júnior (PL), reforçando o compromisso com a melhoria da infraestrutura rural e o fortalecimento da produção agrícola local.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer a infraestrutura rural do município com o objetivo de garantir mais segurança, trafegabilidade e melhores condições de acesso para produtores rurais e moradores que dependem diariamente das estradas vicinais.

De acordo com Ezequiel Neiva, a liberação do recurso demonstra o compromisso contínuo do seu mandato com o desenvolvimento de Theobroma e com o fortalecimento do setor produtivo rural. “Tenho um compromisso firmado com a população de Theobroma e seguimos trabalhando para que os investimentos cheguem onde realmente são necessários. Esse recurso já está disponível na conta da prefeitura e vai permitir a execução de uma ação importante para melhorar as condições de trafegabilidade nas estradas vicinais, beneficiando diretamente os produtores e as famílias que vivem no campo”, destacou o parlamentar.

As melhorias contemplarão importantes trechos da zona rural, entre eles as vicinais Lamarca 1 e 2, o Assentamento Tiradentes, a Estrada do Juiz e o Travessão 12. A instalação das manilhas ajudará a solucionar problemas históricos relacionados ao acúmulo de água, alagamentos e dificuldades de acesso, principalmente durante o período chuvoso.

O vereador Zé Barros Júnior agradeceu o empenho do parlamentar na destinação dos recursos. “Essa é uma demanda aguardada há muito tempo pelas comunidades rurais. Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva pela parceria e pelo compromisso com Theobroma. Esse investimento vai trazer mais segurança e melhores condições para quem depende dessas estradas todos os dias”, afirmou.

Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, investir na infraestrutura rural é garantir condições para que o município continue crescendo. “Theobroma sempre contou com o nosso apoio e continuará recebendo atenção do nosso mandato. Sabemos da importância da agricultura para a economia local e estamos trabalhando para assegurar que os produtores tenham condições adequadas para escoar sua produção, trafegar com segurança e continuar contribuindo para o desenvolvimento do município”, ressaltou.

Ezequiel Neiva também destacou a parceria com o Governo do Estado para a concretização da ação. “Agradeço ao governador, coronel Marcos Rocha, por mais uma vez atender uma demanda para Theobroma. Quando unimos esforços, conseguimos transformar recursos em benefícios reais para a população. Nosso trabalho continuará sendo pautado pelo compromisso de levar investimentos, fortalecer o setor produtivo e melhorar a qualidade de vida das famílias theobromenses”, concluiu.