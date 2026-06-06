“Eu julgo pessoas que fazem isso”, diz ex-BBB Milena ao revelar que recusou publicidade de bets

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/06/2026 às 11h08

A ex-BBB Milena afirmou que decidiu não aceitar contratos publicitários de empresas de apostas esportivas após deixar o reality show da TV Globo. A declaração foi dada durante entrevista concedida ao influenciador William, nos bastidores do São João da Thay, realizado no Maranhão.

Ao comentar o tema, a vice-campeã do BBB 26 disse que recebeu ofertas consideradas financeiramente atrativas, mas optou por não associar sua imagem ao segmento. Segundo ela, a influência exercida por figuras públicas exige responsabilidade sobre os produtos e serviços divulgados ao público.

“Eu julgo pessoas que fazem isso, porque elas não têm noção do quão elas estragam a vida de outras pessoas”, declarou.

Milena relatou que preferiu abrir mão dos valores oferecidos pelas plataformas de apostas para preservar aquilo que considera coerente com seus princípios. Durante a entrevista, a ex-BBB destacou que muitas pessoas confiam nas recomendações feitas por influenciadores e celebridades nas redes sociais.

“Vieram propostas pra bets e eles pagam muito bem, tá? Mas eu prefiro fazer assim: 10 publis que vão me pagar 2 mil, exemplificando, porque eu tenho noção do quão isso pode estragar a vida de uma pessoa”, afirmou.

A influenciadora também contou que nunca teve interesse em apostar e ressaltou que sua posição sobre o tema já existia antes de sua participação no reality. “Nós temos influência sobre as pessoas, elas gostam da gente, então, se eu estou indicando um produto, as pessoas vão atrás. Nunca joguei, nunca tive interesse em bet, isso até antes do BBB”, concluiu.