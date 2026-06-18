Equipamentos garantidos por Ezequiel Neiva fortalecem produção rural em Campo Novo de Rondônia

Por Alexandre Almeida

Publicada em 18/06/2026 às 13h40

Ezequiel Neiva esteve presente na entrega dos implementos a associação (Foto: Nilson Nascimento | Assessoria Parlamentar)

O trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL) tem assegurado uma nova realidade aos produtores rurais da Linha C-6, em Campo Novo de Rondônia. O presidente da Associação Nova Esperança, Davi Oliveira, destacou a importância das ações do parlamentar, que viabilizou a aquisição de uma plantadeira e de uma carreta basculante para atender os agricultores da comunidade, atendendo solicitação do ex-vereador Miro, em parceria com os vereadores Thiago dos Três Coqueiros (Podemos) e Patrick (PP).

Produtor rural Davi Oliveira em conversa com o ex-vereador Miro (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



Os equipamentos têm contribuído diretamente para o fortalecimento da produção agrícola local. A plantadeira proporciona mais agilidade e eficiência no plantio, reduzindo o tempo de trabalho e aumentando a produtividade das propriedades rurais. Já a carreta basculante auxilia no transporte de insumos, colheitas e silagem, garantindo melhores condições para o desenvolvimento das atividades dos produtores associados.



“Para nós da associação ele colocou um recurso de boa serventia para nós, colocando uma plantadeira que tem nos ajudado muito e uma carreta basculante para silagem, o que também tem nos ajudado com grande importância para nós”, frisou Davi.



Segundo o presidente da associação, o parlamentar tem se destacado pelo compromisso com o setor produtivo rural. “Conheci o deputado estadual Ezequiel Neiva através do ex-vereador Miro. Tem prestado um bom trabalho em Campo Novo de Rondônia e na região de modo geral, assim como em todo o estado de Rondônia. Nossos produtores são gratos por esse trabalho dele ter feito aqui sem conhecer a gente, mas colocou. Ele viu a dificuldade da população e isso que a gente vê de importância no mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva”, destacou.





Plantadeira foi uma conquista para os agricultores (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



A chegada dos implementos agrícolas representa um avanço para a Associação Nova Esperança. Além de reduzir custos operacionais, os equipamentos ampliam a capacidade de atendimento aos produtores, fortalecendo a agricultura familiar e contribuindo para o aumento da renda das famílias que dependem da atividade rural na região.



“O nosso compromisso é continuar apoiando quem produz e gera desenvolvimento no campo. Esses equipamentos ajudam os agricultores a melhorar a produtividade, reduzir o esforço no trabalho diário e garantir mais oportunidades para as famílias rurais. Investir na agricultura familiar é investir no crescimento dos municípios e na qualidade de vida da população”, ressaltou Ezequiel Neiva.



Reconhecido pela atuação em defesa do setor produtivo, Ezequiel Neiva tem direcionado recursos para associações, cooperativas e produtores rurais em diversas regiões de Rondônia. As ações contemplam a entrega de implementos agrícolas, apoio à infraestrutura rural e incentivos que fortalecem a agricultura familiar, considerada uma das principais responsáveis pela geração de emprego, renda e produção de alimentos no estado.



“A agricultura familiar é a base da economia de muitos municípios rondonienses. Por isso, trabalhamos para garantir condições adequadas aos produtores, levando equipamentos, tecnologia e investimentos que possam melhorar a produção e proporcionar mais dignidade às famílias que vivem do campo”, encerrou.



Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO e Nilson Nascimento