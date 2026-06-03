Emenda de Alex Redano amplia acesso ao Implanon e fortalece atendimento às mulheres em Ariquemes

Por Mateus Andrade

Publicada em 03/06/2026 às 08h30

A oferta gratuita do Implanon pelo programa Saúde nos bairros (Foto: Evanildo Santos | Assessoria Parlamentar)

No último sábado (30), durante a ação realizada na região da Unidade Básica de Saúde (UBS) Monte Cristo, foram realizados 82 procedimentos de implantação do Implanon, além de 613 atendimentos à população em diversas especialidades e serviços de saúde.



Com esse resultado, o programa já alcançou a marca de 1.790 atendimentos, consolidando-se como uma importante estratégia para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde especializados.



A prefeita de Ariquemes, Carla Redano, destacou a importância da iniciativa para fortalecer a saúde preventiva e garantir mais qualidade de vida às mulheres.



“Esse é um trabalho que gera impacto direto na vida das famílias. Quando oferecemos acesso a métodos contraceptivos seguros e modernos, estamos promovendo saúde, planejamento e mais autonomia para as mulheres. Os resultados mostram que estamos avançando cada vez mais na construção de uma saúde pública mais eficiente e acessível”, afirmou.





Mais de 1.700 atendimentos levando especialistas até a comunidade, transformando a realidade das famílias (Foto: Evanildo Santos | Assessoria Parlamentar)



O secretário municipal de Saúde, Gabriel Dalla Costa, ressaltou o empenho das equipes envolvidas e a relevância do programa para a população.



“O Saúde nos Bairros tem cumprido um papel fundamental ao levar serviços especializados para mais perto das pessoas. O sucesso da ação é resultado do comprometimento dos profissionais de saúde e das parcerias que tornam possível ampliar o acesso aos atendimentos e melhorar a qualidade da assistência prestada”, destacou.



Autor da emenda parlamentar que possibilitou a aquisição dos implantes, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, Alex Redano, enfatizou a importância de investir em ações que produzam resultados concretos para a população.



“Fico muito feliz em poder contribuir para que mais mulheres tenham acesso ao Implanon por meio do Saúde nos Bairros. Saúde preventiva é investimento em qualidade de vida, dignidade e bem-estar. Ver os números alcançados pelo programa demonstra que estamos ajudando a transformar a realidade de muitas famílias e fortalecendo a saúde pública do nosso município”, afirmou o parlamentar.



Ariquemes avança na saúde da mulher com mutirão de atendimentos especializados



A ação também contou com a participação de profissionais de saúde, colaboradores e parceiros que atuam diretamente na execução do programa. A união de esforços tem sido fundamental para ampliar o alcance dos atendimentos e garantir que os serviços cheguem a quem mais precisa.



Foto: Evanildo Santos