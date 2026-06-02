Duda Reis celebra 25 anos com festa luxuosa em São Paulo

Por Mariana Tessaroto

Publicada em 02/06/2026 às 11h06

A influenciadora e empresária Duda Reis comemorou seus 25 anos em uma festa marcada por sofisticação, personalidade e cenografia cuidadosamente construída em São Paulo.

Realizada no espaço Meeting Eventos, a celebração reuniu familiares, amigos e convidados especiais em uma noite que apostou em experiências exclusivas e uma atmosfera elegante do início ao fim.

A organização da festa ficou sob responsabilidade do cerimonialista Junior Donatto, conhecido por eventos de grande porte e produções com estética sofisticada.

Para a comemoração de Duda Reis, a proposta escolhida foi uma releitura contemporânea do estilo vintage, unindo elementos clássicos e detalhes mais modernos.

a por Juliana Valim trouxe como destaque principal uma grande cortina em veludo vinho, responsável por criar profundidade visual e um clima mais intimista ao ambiente.

Rosas vermelhas colombianas e antúrios complementaram a cenografia com forte presença estética, enquanto peças em prataria ajudaram a construir a identidade clássica da mesa principal.

Outro ponto que chamou atenção dos convidados foi o bolo desenvolvido especialmente para a aniversariante pelo confeiteiro Luiz Toledo.

A criação apresentou uma proposta inspirada nos tradicionais bolos vintage, mas com acabamento contemporâneo em piping de buttercream dourado e decoração com cerejas marrasquino.

Para o recheio, Duda Reis escolheu o clássico Red Velvet, combinação que misturou massa aveludada e sabor mais intenso em uma proposta alinhada à estética sofisticada da comemoração.

A experiência gastronômica também ocupou espaço importante na festa.

Durante a noite, os convidados foram recebidos com um coquetel volante e, já na madrugada, tiveram acesso a lanches especiais preparados para prolongar o clima da celebração.

A mesa de doces ficou sob responsabilidade dos Doces Lamego, que prepararam cerca de 700 doces finos para o evento.

Entre os sabores servidos estavam opções como Crème Brûlée, Pistache Royale, Honey Whisky, Limão Siciliano, Stroopwafel, Coco Queimado e Crocante de Nutella.

A composição ainda contou com canudos de chocolate recheados e quadradinhos de wafer distribuídos ao longo da mesa principal.

Nos últimos anos, festas de aniversário de influenciadores passaram a ganhar proporções cada vez maiores nas redes sociais, principalmente pela preocupação estética, experiências personalizadas e forte repercussão digital entre fãs e convidados.

A celebração de Duda Reis acompanhou justamente esse movimento, apostando em uma identidade visual marcante e em detalhes pensados para refletir diferentes aspectos da personalidade da influenciadora.