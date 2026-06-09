Deputado Pedro Fernandes celebra a tradição e cultura durante 14ª cavalgada da Expobim

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 08h10

A 14ª Cavalgada da Expobim levou tradição e cultura às ruas de Cujubim. O evento reuniu centenas de participantes, entre famílias, produtores rurais, comitivas e admiradores da cultura sertaneja, em uma das mais importantes manifestações culturais do município.



O deputado estadual Pedro Fernandes participou da cavalgada e destacou a importância de preservar os costumes e tradições que fazem parte da identidade do estado.



“A cavalgada representa muito mais do que um desfile. É um momento de celebrar nossa história, valorizar a cultura sertaneja e reconhecer a contribuição das famílias e dos produtores rurais que ajudaram a construir o desenvolvimento da nossa região. É uma alegria ver essa tradição sendo mantida e fortalecida a cada ano”, afirmou.



A Cavalgada da Expobim já integra o calendário cultural de Cujubim e se tornou um símbolo da valorização das origens do município, promovendo a integração entre a cidade e o campo e fortalecendo os laços da comunidade com suas tradições.



A realização da 14ª Cavalgada reafirma a importância da cultura sertaneja e da valorização das raízes rurais da história de Cujubim e de Rondônia.