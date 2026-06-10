Deputado Marcelo Cruz participa de reunião na AGERO para discutir demandas dos taxistas de Rondônia

Por Felipe Tárcio

Publicada em 10/06/2026 às 13h50

O deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB) participou nesta quarta-feira (10) de uma reunião na Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (AGERO). O encontro aconteceu na sede da instituição e contou com a presença da diretora-presidente, Silvia Lucas da Silva Dias.

A reunião também reuniu representantes da Associação dos Profissionais Taxistas de Rondônia (APTAXI-RO), entre eles o presidente Alexandre e o representante conhecido como Bolacha. O objetivo foi apresentar demandas da categoria e discutir alternativas para fortalecer o setor no estado.

Durante o encontro, os participantes abordaram questões relacionadas à atuação dos taxistas, buscando melhorias para o exercício da atividade e maior diálogo com os órgãos responsáveis pela regulamentação e fiscalização do transporte de passageiros.

A AGERO é o órgão responsável por regular, fiscalizar e acompanhar a prestação dos serviços públicos delegados pelo Governo de Rondônia. Sua missão é garantir que esses serviços sejam oferecidos à população com qualidade, segurança, eficiência e dentro das normas estabelecidas.

Além da fiscalização, a agência atua como mediadora entre usuários, empresas prestadoras de serviços e o poder público. A instituição também recebe reclamações, denúncias e sugestões da população, contribuindo para a melhoria dos serviços prestados.

A APTAXI-RO é uma entidade criada para representar os profissionais taxistas de Rondônia. A associação trabalha na defesa dos interesses da categoria, promovendo o diálogo com órgãos públicos e acompanhando políticas voltadas ao transporte de passageiros.

A entidade também atua na orientação dos profissionais sobre regulamentações, licenças, fiscalização e demais questões relacionadas ao transporte urbano e intermunicipal. O trabalho busca fortalecer a categoria e contribuir para melhores condições de atuação dos taxistas.

Durante a reunião, Marcelo Cruz destacou a importância da parceria entre os órgãos públicos e as entidades representativas para encontrar soluções que beneficiem tanto os profissionais quanto a população que utiliza os serviços de transporte.

“Este encontro demonstra a importância do diálogo permanente entre a AGERO e a APTAXI-RO. A agência exerce um papel fundamental na regulação e fiscalização dos serviços públicos, enquanto a associação representa os profissionais que atuam diariamente atendendo a população. Nosso compromisso é apoiar iniciativas que fortaleçam a categoria dos taxistas, garantam segurança jurídica aos trabalhadores e contribuam para um transporte cada vez mais eficiente e de qualidade para os rondonienses”, afirmou o deputado Marcelo Cruz.

Foto: Gustavo Oliveira