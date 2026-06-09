Deputado Laerte Gomes intensifica agenda no interior e reforça investimentos em infraestrutura e agricultura familiar

Por Juliana Martins

Publicada em 09/06/2026 às 13h40

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) realizou uma extensa agenda de trabalho no interior de Rondônia durante o último fim de semana, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da qualidade de vida da população. As atividades contemplaram importantes investimentos nas áreas de infraestrutura urbana e fortalecimento da agricultura familiar nos municípios de Monte Negro e Campo Novo de Rondônia.

Em Monte Negro, acompanhado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Joel Venutti (PSD), pelo prefeito Ivair Fernandes (PSD), pelo ex-secretário de Estado de Finanças, Luís Fernando da Silva, além de vereadores e lideranças locais, o parlamentar participou da assinatura da ordem de serviço para a pavimentação de um quilômetro de ruas e avenidas do município.

A obra será executada com recursos de R$ 1 milhão destinados por Laerte Gomes, atendendo solicitação do vereador Joel Venutti. O investimento tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana, garantir mais segurança para motoristas e pedestres e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores das áreas beneficiadas.

Na sequência, o deputado esteve em Campo Novo de Rondônia, onde realizou a entrega de um trator agrícola adquirido por meio de recursos destinados por seu mandato para atender a Associação Rural Sol Nascente (Assonapa), localizada na Linha C2.

O equipamento representa um importante reforço para os produtores rurais da região, contribuindo para o aumento da produtividade, a redução dos custos operacionais e a melhoria das condições de trabalho no campo. A conquista foi viabilizada por meio de solicitação da vereadora Juliana (União), parceira do mandato e atuante defensora das demandas do setor produtivo local.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Alexandre (União), lideranças comunitárias, presidentes de associações rurais, além de autoridades que acompanharam a agenda regional do parlamentar.

Para Laerte Gomes, os investimentos refletem o compromisso de seu mandato com as necessidades dos municípios rondonienses.

“Nosso trabalho é ouvir as lideranças, compreender as demandas da população e buscar recursos que gerem resultados concretos para os municípios. Seja na infraestrutura urbana ou no fortalecimento da agricultura familiar, nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento de Rondônia e melhorar a vida das pessoas”, destacou o deputado.

A agenda reforça a atuação municipalista de Laerte Gomes, marcada pela destinação de recursos e pelo acompanhamento direto das ações que promovem desenvolvimento, geração de oportunidades e fortalecimento da economia nos municípios do estado.