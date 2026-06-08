Deputado Jean Oliveira prestigia tradicional festa do Esporte Clube Guarani em Alto Alegre dos Parecis

Por Ricardo Barros

Publicada em 08/06/2026 às 08h00

O deputado estadual Jean Oliveira (PRD), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), acompanhado do vereador Goiano, participou no domingo (31) da tradicional festa do Esporte Clube Guarani, realizada na Linha P-42, no município de Alto Alegre dos Parecis.

O evento reuniu moradores da região, produtores rurais, lideranças comunitárias e autoridades locais em um momento de confraternização, fortalecimento dos laços comunitários e valorização das tradições do campo.

Durante a festa, o deputado Jean Oliveira conversou com moradores, amigos e lideranças locais, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de Alto Alegre dos Parecis. O parlamentar tem sido um importante parceiro do município, atendendo demandas apresentadas pelo vereador Goiano e destinando recursos para áreas essenciais como saúde, agricultura e infraestrutura.

“É uma grande satisfação participar de mais uma edição desta tradicional festa do Esporte Clube Guarani. Aqui reencontramos amigos, conversamos com lideranças e ouvimos de perto as necessidades da população. Nosso mandato tem trabalhado para contribuir com o desenvolvimento de Alto Alegre dos Parecis, levando investimentos que melhoram a qualidade de vida das pessoas. Parabenizo toda a organização por promover um evento tão importante para a comunidade”, destacou o deputado Jean Oliveira.

O vereador Goiano agradeceu a presença do parlamentar e ressaltou a parceria que tem garantido importantes conquistas para o município. “Quero agradecer ao deputado Jean Oliveira por sempre atender nossos pedidos e olhar com carinho para Alto Alegre dos Parecis. Graças a essa parceria, importantes recursos chegaram para fortalecer a saúde, apoiar a agricultura e melhorar nossa infraestrutura. A presença dele nesta festa demonstra o respeito e o compromisso que tem com nossa população”, afirmou o vereador.

A festa do Esporte Clube Guarani é considerada uma das mais tradicionais da região, reunindo anualmente centenas de pessoas em um ambiente de lazer, integração e valorização das famílias do campo.