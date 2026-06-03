Deputado Jean Oliveira destina emenda parlamentar para aquisição de armamento e reforço da segurança pública em Rondônia

Por Ricardo Barros

Publicada em 03/06/2026 às 13h50

Com o objetivo de fortalecer as ações de combate à criminalidade e contribuir para a modernização dos equipamentos utilizados pelas forças de segurança, o deputado estadual Jean Oliveira destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil para a aquisição de armamentos destinados à Polícia Militar de Rondônia.

O recurso permitiu a compra de quatro fuzis israelenses modelo ARAD, considerados entre os mais modernos e eficientes do mundo em sua categoria. A aquisição faz parte de um esforço da corporação para modernizar seu parque tecnológico de armamentos e ampliar a capacidade operacional dos policiais militares que atuam em todas as regiões do estado.

A proposta foi apresentada ao Parlamento Estadual por meio de um portfólio elaborado pela Polícia Militar, que destacou a necessidade de investimentos em equipamentos de alta tecnologia para garantir maior eficiência no enfrentamento da criminalidade e na proteção da população rondoniense.

Para o deputado Jean Oliveira, investir na segurança pública é uma das prioridades de seu mandato. “Temos o compromisso de apoiar as instituições que trabalham diariamente para garantir a segurança da nossa população. Essa emenda representa um investimento importante na modernização da Polícia Militar, proporcionando melhores condições de trabalho aos nossos policiais e fortalecendo a capacidade de resposta da corporação no combate à criminalidade. Segurança pública se faz com valorização profissional, inteligência e equipamentos adequados para enfrentar os desafios atuais”, destacou Jean Oliveira.

Com a aquisição dos novos fuzis, a Polícia Militar passa a contar com equipamentos de elevado padrão tecnológico, ampliando seu poder operacional e contribuindo para ações mais eficazes no enfrentamento ao crime organizado e na preservação da ordem pública em Rondônia.



Fotos: Vinicius Braz