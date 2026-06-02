Deputado Jean Mendonça garante campo sintético para bairros em de Pimenta Bueno

Por Carlos Henrique

Publicada em 02/06/2026 às 08h10

O esporte como ferramenta de inclusão social e qualidade de vida ganhou mais um reforço em Pimenta Bueno. O deputado estadual Jean Mendonça (PL) anunciou a liberação de recursos para a construção de um campo de futebol sintético que atenderá os bairros Caribea e Via Park, duas regiões em crescimento no município. O anúncio foi feito durante visita da prefeita Marcilene Rodrigues e do vereador Fábio Tiziu ao gabinete do parlamentar, consolidando mais uma parceria voltada ao bem-estar da população.

A iniciativa nasce de uma demanda apresentada pelo vereador Fábio Tiziu, que destacou a necessidade de ampliar os espaços esportivos nos novos bairros da cidade. Para Jean Mendonça, o investimento vai além da construção física. “O esporte transforma vidas. É uma ferramenta de socialização, disciplina e saúde. Nosso compromisso é garantir oportunidades, especialmente para crianças e jovens que encontram no esporte um caminho de desenvolvimento”, afirmou o deputado, ressaltando que Pimenta Bueno já é referência regional no futebol.

Ao longo de sua atuação na Assembleia Legislativa, Jean Mendonça tem direcionado recursos para fortalecer o esporte em diversos municípios, incluindo apoio a campeonatos, incentivo a projetos esportivos e aquisição de veículos para transporte de atletas. A construção do campo sintético se soma a esse conjunto de ações, ampliando o acesso da população à prática esportiva com estrutura adequada e segura.

Para o vereador Fábio Tiziu, a obra representa uma transformação concreta na realidade dos moradores. “Com o crescimento da cidade, é fundamental garantir espaços públicos de lazer e prática esportiva. Esse campo vai atender diretamente a comunidade, promovendo saúde, integração e qualidade de vida”, destacou.

A prefeita Marcilene Rodrigues também ressaltou a importância da parceria com o deputado para viabilizar investimentos que impactam diretamente o dia a dia da população. “Esse é mais um avanço importante para Pimenta Bueno. Estamos investindo não apenas em infraestrutura, mas em oportunidades para nossos jovens e em momentos de convivência para as famílias”, afirmou.

De acordo com o deputado Jean Mendonça, com a construção do novo campo sintético, a expectativa é de que o esporte se fortaleça ainda mais como instrumento de inclusão, revelação de talentos e promoção de saúde, consolidando Pimenta Bueno como um município que investe no futuro por meio das pessoas. “Esse é o nosso compromisso com a população de Pimenta Bueno", concluiu.