Deputado Goebel destaca Marcha dos vereadores em Cacoal, Arom empossa nova diretoria, investigações da Operação Dominó continuam

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 09/06/2026 às 14h00

Vereadores – No período de 9 a 12 deste mês será realizado em Cacoal a Marcha dos Vereadores de Rondônia. A promoção do evento é da Associação Brasileira de Câmaras de Vereadores (Abracam), que também reunirá gestores públicos e lideranças políticas com a finalidade de debater o fortalecimento e desenvolvimento dos municípios. O deputado Luizinho Goebel (PL-Vilhena), está convidando os vereadores e destacando a importância da participação, para “discutir temas importantes para os municípios”. O parlamentar que está no quinto mandato e com projeto para o sexto argumentou, que o encontro será uma excelente oportunidade para os vereadores, gestores e lideranças, discutirem os problemas regionais, que impactam o desenvolvimento dos municípios como alinhamento legislativo intermunicipal, debates sobre políticas públicas regionais, fortalecimento institucional do Poder Legislativo dentre outras prioridades.

Deputado – O carismático empresário e titular da Câmara Arbitral de Rondônia, Epaminondas Passos dos Reis está na disputa de uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa (Ale), nas eleições gerais de outubro próximo. Epaminondas já foi candidato a vereador em Candeias do Jamari, tem ampla experiência na política regional e já trabalha sua pré-candidatura a deputado estadual. Ele está filiado ao MDB, partido que já foi o maior e mais importante do País e seus membros vêm trabalhando para retomar o seu lugar na política brasileira. Em 2022 o MDB elegeu em Rondônia dois deputados estaduais, Jean Oliveira, de Porto Velho e Luís Eduardo Schincáglia de Jaru, mas ambos mudaram de partido, e estão no PRD e Novo, respectivamente. Epaminondas dos Reis está animado. O nome dele vem aparecendo nas pesquisas e enquetes realizadas no Estado e ele estaria disposto a enfrentar as urnas novamente. O empresário é pessoa competente e tem um carisma enorme, além de sangue bom de nordestino.

Dominó – Na época da Operação Dominó em Rondônia, que envolveu políticos, empresários, servidores da Casa do Povo efetivos e comissionados Rondônia foi notícia (ruim) em nível nacional. Isso foi em agosto de 2006 e envolveu a maioria dos deputados da época. O colunista que já passou em mais de uma vez nos cargos de diretor, e de diretor-adjunto de Comunicação da Ale-RO, foi intimado para audiência na manhã de hoje (9), pois o processo continua tramitando com aprofundamento nas investigações pelo Ministério Público (MP) estadual, após passar pela Polícia Federal (PF) e outros trâmites de Lei. Contribuímos com o que foi possível para a continuidade de os processos. Apesar da demora pelo epílogo, devido à complexidade do caso, é necessário parabenizar os membros do MP e do Tribunal de Justiça (TJ) pelo excelente nível de questionamentos. Isso demonstra, que nem tudo está perdido, que o TJ e o MP continuam alertas, mesmo com todas as dificuldades de um País onde existem mais de 180 mil Leis Federais e a corrupção campeia em odos os níveis.

Arom – Membros da diretoria da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom) foram empossados na última semana em solenidade das mais concorridas no auditório da Assembleia Legislativa (Ale). O prefeito Marcélio Brasileiro (PL) de Nova Mamoré é o novo presidente da entidade que representa os 52 municípios de Rondônia. Também foram empossados os demais membros da Mesa Diretora, o prefeito de Corumbiara Leandro Teixeira Vieira (UB) na vice, e os representantes dos Conselhos Diretor e Fiscal. O presidente da União das Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver) Joel Venuti também esteve entre os convidados, além de representantes do Tribunal de Justiça (TJ), desembargador Alexandre Corbacho, prefeito de Porto Velho Leo Moraes (Podemos), procurador do Estado Francisco Silveira representando o governador Marcos Rocha (PSD), dentre outras personalidades não menos importantes. Marcélio destacou em seu pronunciamento, que o município é a parte mais fragilizada do pacto federativo, mas é o mais cobrado por tudo que acontece. A gente tem que fortalecer a Arom, a Ucaver e lutar de mãos dadas para esse desequilíbrio diminuir”.

Pesquisas – Em breve a população terá em mãos pesquisa que está sendo realizada pelo Instituto Phoenix, com o registro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o nº RO-3340/2026 e a previsão da divulgação dos resultados até o próximo dia 14, que serão publicados nos diversos órgãos de comunicação, que tenham interesses. A pesquisa, segundo Juvenil estará ouvindo a população sobre a preferência de nomes para governador, senador (duas das três vagas que estarão em disputa), além de deputados federal e estadual. Rondônia tem 24 cadeiras na Assembleia Legislativa e oito na Câmara Federal. O Estado, a exemplo dos demais e o Distrito Federal, tem três cadeias no Senado, mas somente duas estarão em disputa nas eleições de outubro, hoje ocupadas por Confúcio Moura, que preside o MDB no Estado, que deverá buscar a reeleição, e Marcos Rogério, presidente estadual do PL, que é pré-candidato a governador.

Respigo

Polêmico, meticuloso, exigente, além de trabalhador são características do deputado estadual Jesuíno Boabaid (PSD-PVH), que ficou na suplência em 2022 e assumiu na última semana a vaga do colega Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná, que pediu afastamento de 30 dias para tratamento de saúde. Boabaid coleta assinaturas dos demais colegas e viabilizar uma CPI para investigar os critérios para concessão da BR 364 e que definiram a cobrança do pedágio (aviltante em relação à média nacional) pela Nova 364 +++ Nos bastidores da política comenta-se com regularidade, que o PT terá duas mulheres no Parlamento Estadual a partir de janeiro. Claudia de Jesus, de Ji-Paraná, que não teria dificuldades para a reeleição e a ex-senadora Fátima Cleide, que concorrerá a deputada estadual +++ O partido não tem representante no Congresso Nacional (Senado e Câmara). Mas as chances de o ex-deputado federal, Anselmo de Jesus voltar para Brasília são reais +++ A Seleção Brasileira iniciará a participação na Copa do Mundo, que este ano será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil é o único pentacampeão do mundo e iniciará a caminhada rumo ao hexa no MetLife Stadium em Nova Jersey (EU), às 18h, no sábado (13) contra Marrocos +++ A abertura da Copa do Mundo de Futebol será entre México e África do Sul no Estádio Asteca, na quinta-feira (11), às 14h. Os jogos serão transmitidos pelo SBT e Globo e SportTV por assinatura.