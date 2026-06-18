Deputado Edevaldo Neves propõe mutirão de exames de alta complexidade para reduzir filas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/06/2026 às 14h20

A redução do tempo de espera por exames essenciais motivou a apresentação de uma indicação pelo deputado estadual Edevaldo Neves. A proposta prevê a realização de um mutirão de exames de alta complexidade, com o objetivo de acelerar diagnósticos e contribuir para a diminuição das filas de regulação.

Segundo o parlamentar, a medida foi pensada a partir do acompanhamento da realidade de muitas pessoas que aguardam a realização desses procedimentos para dar continuidade aos tratamentos de saúde.

Edevaldo Neves afirmou que o objetivo é reduzir a espera e oferecer mais qualidade no atendimento à população.