Deputado Alex Redano solicita substituição de bueiro na RO-408 para garantir segurança e trafegabilidade

Por Mateus Andrade

Publicada em 19/06/2026 às 13h30

Buscando garantir trafegabilidade e segurança em Campo Novo de Rondônia (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

Preocupado com a segurança dos moradores e com as condições de trafegabilidade da região, o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Governo do Estado, solicitando a substituição de um bueiro de madeira por bueiro tubular metálico ou manilhas de concreto na RO-408, no Km 17, entre a Linha C-10 e a Linha C-6 em Campo Novo de Rondônia.



A medida atende a uma demanda da comunidade local, que enfrenta preocupações com o desgaste da estrutura existente. Construído em madeira, o bueiro apresenta sinais naturais de deterioração causados pela ação do tempo e pelas condições climáticas, o que pode comprometer a segurança dos usuários da rodovia.



Segundo Alex Redano, a substituição da estrutura é uma ação preventiva necessária para evitar transtornos futuros e garantir melhores condições de tráfego para quem utiliza diariamente a estrada.



“Estamos falando de um trecho importante para o deslocamento de moradores, produtores rurais e trabalhadores. Investir em uma estrutura mais resistente é garantir segurança, reduzir custos de manutenção e assegurar que a população continue tendo acesso com qualidade, principalmente durante o período chuvoso”, destacou o parlamentar.



A proposta prevê a instalação de tubos metálicos ou manilhas de concreto, materiais que oferecem maior durabilidade e eficiência no escoamento das águas pluviais, reduzindo riscos de erosão e danos à pista.



O trecho da RO-408 possui papel fundamental para o escoamento da produção agropecuária da região, contribuindo diretamente para o fortalecimento da economia local. Com a melhoria da infraestrutura, a expectativa é proporcionar mais segurança aos usuários e melhores condições para o desenvolvimento das atividades produtivas.



Foto: Rafael Oliveira