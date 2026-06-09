Deputado Alex Redano solicita reforma da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade em Candeias do Jamari

Por Mateus Andrade

Publicada em 09/06/2026 às 13h50

Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando a reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Carlos Drummond de Andrade, localizada no município de Candeias do Jamari.



A indicação foi encaminhada ao Governo do Estado, com cópia à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (SEOSP), destacando a necessidade urgente de melhorias na estrutura física da unidade escolar, especialmente na área da secretaria, responsável pelo atendimento de alunos, pais, responsáveis e comunidade escolar.



Segundo o parlamentar, investir na infraestrutura das escolas é fundamental para garantir melhores condições de ensino e de trabalho para profissionais da educação, além de proporcionar um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas.



“A educação deve ser tratada como prioridade. Precisamos oferecer aos estudantes e servidores um espaço seguro, organizado e digno, que contribua para a qualidade do ensino e para o bom funcionamento da escola”, destacou Alex Redano.



A solicitação foi apresentada após demanda encaminhada pela direção da unidade escolar, que relatou problemas estruturais que vêm comprometendo o atendimento à comunidade e a rotina administrativa da instituição.



Redano ressaltou ainda que a reforma proporcionará mais eficiência nos serviços prestados pela escola, melhores condições de trabalho aos servidores e maior conforto para alunos e familiares que utilizam diariamente os serviços da unidade.



A indicação também atende solicitação do servidor Derson da 10, que levou a demanda ao conhecimento do parlamentar. Agora, a expectativa é que o Governo do Estado analise o pedido e viabilize as melhorias necessárias para fortalecer a educação no município de Candeias do Jamari.