Deputado Alex Redano solicita recuperação da RO-408 entre Campo Novo e Vila União

Por Mateus Andrade

Publicada em 08/06/2026 às 10h29

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos), apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação, encascalhamento e manutenção da RO-408, no trecho que liga o município de Campo Novo de Rondônia ao distrito de Vila União, sentido Buritis.

A proposta atende a uma demanda apresentada pelo vereador Claudecir Alexandre Alves e busca garantir melhores condições de trafegabilidade para moradores, produtores rurais, transportadores e demais usuários que dependem diariamente da rodovia.

Segundo o parlamentar, a RO-408 desempenha papel fundamental para a mobilidade da população e para o escoamento da produção agropecuária da região. No entanto, as condições atuais da estrada, agravadas pela ação do tempo e pelo intenso fluxo de veículos, têm causado dificuldades de tráfego, aumentado os riscos de acidentes e comprometido o transporte de pessoas, insumos e mercadorias.

Na indicação, Alex Redano destaca a necessidade urgente da execução de serviços de recuperação, encascalhamento e manutenção da via, visando proporcionar mais segurança aos usuários, reduzir custos de transporte e fortalecer as atividades econômicas locais.

“O fortalecimento da infraestrutura viária é essencial para garantir o desenvolvimento regional, melhorar a qualidade de vida da população e assegurar o acesso aos serviços essenciais”, ressaltou o deputado.

Redano também agradeceu ao vereador Claudecir Alexandre Alves pela solicitação e reafirmou seu compromisso em atuar junto ao Governo do Estado para que a demanda seja atendida o mais breve possível, beneficiando diretamente os moradores de Campo Novo de Rondônia, Vila União e toda a região de Buritis.