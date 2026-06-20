Deputado Alan Queiroz entrega carretinha basculante para fortalecer a agricultura do município de Buritis

Por Jorge Fernando

Publicada em 20/06/2026 às 08h40

A agricultura de Buritis recebeu mais um importante reforço com a entrega de uma carretinha basculante destinada pelo deputado estadual Alan Queiroz (PL). O equipamento foi entregue atendendo à solicitação do vereador Moisés de Paula e tem como objetivo apoiar os produtores rurais nas atividades diárias, contribuindo para o fortalecimento da produção agrícola local.

Garantir melhores condições de trabalho significa gerar mais produtividade, renda e oportunidades para as famílias que vivem da agricultura, informou o parlamentar (Foto: Ray Natalisson | Assessoria Parlamentar)

A nova carretinha basculante será utilizada para auxiliar no transporte de insumos, produtos agrícolas e demais demandas do setor rural, oferecendo mais praticidade, agilidade e melhores condições de trabalho aos agricultores. A iniciativa faz parte das ações do parlamentar voltadas ao desenvolvimento do campo e ao fortalecimento da agricultura familiar nos municípios rondonienses.



Segundo o deputado Alan Queiroz, investir em equipamentos que atendam diretamente os produtores é uma forma de fortalecer a economia local e valorizar quem trabalha no campo. "Fico muito feliz em contribuir com mais essa conquista para Buritis. Sabemos da importância do produtor rural para o desenvolvimento do nosso estado, e garantir melhores condições de trabalho significa gerar mais produtividade, renda e oportunidades para as famílias que vivem da agricultura”, afirmou.



Para o vereador Moisés de Paula, a entrega representa mais um avanço para o fortalecimento da agricultura local e para o atendimento das demandas dos produtores rurais. "Essa carretinha será de grande utilidade para os nossos produtores, que enfrentam diariamente os desafios do trabalho no campo. Agradeço ao deputado Alan Queiroz por atender essa solicitação e por estar sempre presente, buscando recursos e investimentos que beneficiam diretamente a população de Buritis", destacou.



A entrega da carretinha basculante reforça o compromisso do deputado Alan Queiroz com o desenvolvimento rural de Rondônia, promovendo ações que garantem mais estrutura, melhores condições de trabalho e incentivo à produção agrícola nos municípios do estado.