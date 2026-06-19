Deputado Alan Queiroz destina R$ 80 mil para uniformes da Fanfarra da Escola Daniel Nery

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 19/06/2026 às 08h30

A Fanfarra da Escola Daniel Nery, em Porto Velho, será contemplada com novos uniformes por meio de recurso destinado pelo deputado estadual Alan Queiroz. O valor informado é de R$ 80 mil.

A destinação atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Dr. Júnior Queiroz. Segundo o parlamentar estadual, o investimento busca apoiar uma atividade ligada ao ambiente escolar, à cultura e à participação dos jovens.

Alan Queiroz afirmou que a fanfarra representa motivo de orgulho para a comunidade escolar e ressaltou que iniciativas desse tipo contribuem para incentivar disciplina e desenvolvimento entre os estudantes.

O deputado também declarou que seguirá trabalhando para fortalecer projetos voltados à juventude e à criação de oportunidades.