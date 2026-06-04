Deputado Alan Queiroz destina R$ 207 mil para fortalecer produção de café em Cujubim

Por Jorge Fernando

Publicada em 04/06/2026 às 09h10

Com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a cadeia produtiva do café em Cujubim, o deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou R$ 207 mil para a aquisição de um secador de café e uma máquina de pilar café para Aspronac. O investimento atende ao pedido do vereador Reginaldo Galo Velho e beneficiará diretamente os produtores da região.



O recurso representa um importante incentivo para o desenvolvimento da produção cafeeira no município, uma das atividades que movimentam a economia local e garantem renda para diversas famílias rurais. Com a aquisição dos equipamentos, os produtores terão melhores condições para realizar o processamento do café, agregando valor ao produto e ampliando as oportunidades de comercialização. Além de contribuir para o aumento da produtividade e da qualidade do café produzido na região, os novos equipamentos proporcionarão mais eficiência no trabalho dos agricultores, reduzindo custos operacionais e fortalecendo a estrutura da associação.



O deputado Alan Queiroz destacou a importância do investimento para o fortalecimento da produção rural em Cujubim e ressaltou seu compromisso em atender as demandas do setor produtivo. “Esse recurso é um investimento direto no produtor rural, que trabalha diariamente para movimentar a economia do nosso estado. A aquisição desses equipamentos vai proporcionar mais qualidade ao café produzido em Cujubim, agregar valor à produção e gerar mais oportunidades para as famílias que vivem da agricultura”, afirmou.



Segundo o vereador Reginaldo Galo Velho, os recursos são de extrema importância para os produtores da Aspronac. “Essa é uma conquista muito importante para os agricultores de Cujubim. Os equipamentos vão auxiliar diretamente no beneficiamento do café, melhorando as condições de trabalho e aumentando a valorização da produção local. Agradeço ao deputado Alan Queiroz por atender esse pedido e por olhar com atenção para as necessidades dos nossos produtores rurais”, ressaltou.



A destinação dos recursos reforça o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e com o desenvolvimento econômico de Cujubim. Com a chegada dos novos equipamentos, a Aspronac terá melhores condições para atender os produtores, contribuindo para o crescimento da produção de café e para a geração de renda no município.



Foto: Emater