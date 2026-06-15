Deputado Alan Queiroz destina R$ 1 milhão para realização de cirurgias eletivas, em Espigão do Oeste

Por Jorge Fernando

Publicada em 15/06/2026 às 16h16

A população de Espigão do Oeste será beneficiada com um importante reforço na área da saúde. O deputado estadual Alan Queiroz (PL) destinou R$ 1 milhão para a realização de cirurgias eletivas no município, atendendo à solicitação da vereadora Kissila Ponath. O recurso será repassado à Prefeitura de Espigão do Oeste e contribuirá para ampliar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos, reduzindo filas de espera e garantindo mais qualidade de vida aos pacientes.

O investimento representa mais um avanço para a saúde pública do município, permitindo que centenas de pessoas tenham acesso mais rápido a cirurgias que muitas vezes aguardam por longos períodos na fila de espera. A iniciativa busca fortalecer o atendimento oferecido pela rede municipal de saúde, proporcionando mais agilidade, eficiência e dignidade aos cidadãos que necessitam desses procedimentos.

O deputado Alan Queiroz destacou a importância do investimento para garantir mais acesso à saúde e reduzir a espera pelos procedimentos cirúrgicos. "A saúde é uma das áreas que mais exigem atenção e investimentos. Por isso, destinamos R$ 1 milhão para a realização de cirurgias eletivas em Espigão do Oeste. Nosso objetivo é ajudar a diminuir as filas de espera e garantir que a população tenha acesso aos procedimentos necessários com mais rapidez e dignidade”, afirmou.

A vereadora Kissila Ponath agradeceu a parceria e ressaltou a importância do recurso para atender a demanda da população. "Recebemos essa notícia com muita alegria, pois sabemos o quanto esse recurso fará a diferença na vida de muitas famílias. As cirurgias eletivas são uma necessidade para diversas pessoas que aguardam atendimento há meses. Agradeço ao deputado Alan Queiroz por atender nossa solicitação e demonstrar seu compromisso com a saúde de Espigão do Oeste”, destacou.

A destinação representa mais um importante investimento voltado para a melhoria da qualidade de vida da população, garantindo mais acesso aos serviços de saúde e promovendo um atendimento mais eficiente e humanizado.