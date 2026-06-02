Deputada Sílvia Cristina recebe o título de cidadã honorária de Ariquemes

Por Assessoria parlamentar

Publicada em 02/06/2026 às 11h28

A deputada federal Sílvia Cristina foi agraciada com o título honorário de cidadã de Ariquemes. A honraria é uma propositura da vereadora Rosa da Saúde e foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores, e entregue em sessão na noite desta segunda-feira (01).

“Gratidão por mais esse título. Estou muito feliz e orgulhosa em ser cidadã ariquemense, terra de gente trabalhadora e que muito ajuda a desenvolver a nossa Rondônia. É um peso ainda maior de responsabilidade que passo a carregar comigo. Vamos seguir atuando em parceria com o município, para promover benefícios à população”, disse a deputada.

Em seu discurso, ela relembrou de sua trajetória em Rondônia, onde chegou aos 29 anos, da luta contra o câncer de mama que enfrentou e da sua decisão de se tornar voluntária no combate ao câncer, culminando com sua eleição para vereadora em Ji-Paraná e depois para deputada federal.

“A minha história passa por Linhares, onde nasci, e aos 29 anos cheguei em Rondônia. E desde então estou construindo minha trajetória nesse Estado. Vou ser rondoniense pro resto da vida. Muito obrigado aos vereadores pela aprovação, agradecer à prefeita Carla Redano e todos aqui de Ariquemes. Uma honra ser, a partir de hoje, cidadã ariquemense”, finalizou.