Deputada Sílvia Cristina entregou R$ 400 mil para entidades de assistência social em Ariquemes 

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 08h55

“Enquanto muitos preferem discurso, nosso foco é trabalho e ações, que de fato transformam vidas e fazem a diferença. Só discurso, não constrói e não entrega nada. O nosso mandato é diferenciado, pois tem como foco cuidar da nossa gente e por fazemos parcerias, com ações voltadas a atender à população”

A declaração é da deputada federal Sílvia Cristina, que fez a entrega de R$ 400 mil para três entidades que atuam com assistência social em Ariquemes, nesta terça-feira (2).

Foram R$ 200 mil para fortalecer as ações da Apae, R$ 100 mil para a Associação Beneficente Escola Para a Vida e mais R$ 100 mil para a Polícia Militar Mirim.

“Sou madrinha das Apaes e todos os anos destinamos recursos para manutenção e custeio das atividades, dando segurança no trabalho da entidade e permitindo o atendimento com a qualidade que a nossa gente precisa. A Escola Para a Vida e a Polícia Mirim de Ariquemes já recebem nosso apoio e, mais um ano, estamos cumprindo com o nosso compromisso de fortalecer esse trabalho tão especial que as entidades desenvolvem”, declarou Sílvia.