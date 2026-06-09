Deputada Sílvia Cristina diz que oferecer sempre o melhor serviço ao povo é um compromisso

Por Assessoria

Publicada em 09/06/2026 às 13h30

Ao acompanhar as ações do programa Olhar de Amor, que já realizou mais de 14 mil cirurgias de catarata, a deputada federal Silvia Cristina disse que “oferecer sempre os melhores serviços ao nosso provo, é um compromisso de nosso mandato, cuja maior missão é cuidar de gente”.

Os procedimentos cirúrgicos são realizados no Centro de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, o Hospital de Amor em Ji-Paraná e sempre que pode, a parlamentar vai conversar com pacientes, acompanhantes e equipe médica.

“É um trabalho em parceria com a fundação Pio XII, que nos enche de orgulho por estar atingindo milhares de pessoas, muitas delas que esperavam há anos pela cirurgia para ter uma vida nova, com a sua visão restabelecida. É importante esse contato direto para saber se o programa está atendendo a contento e se o recurso público que aplicamos está cumprindo a sua função, que é fazer a diferença na vida das pessoas”, disse a deputada.

O Olhar de Amor superou o número de 14 mil cirurgias de catarata realizadas, sem nenhuma anormalidade. “Não se trata de mutirão, mas de um programa permanente. O paciente faz o exame pré-operatório, a cirurgia e todo o acompanhamento até a liberação”, explicou Sílvia.

Os pacientes recebem colírio especial e óculos escuros. Pessoas de diversos municípios, que esperavam na fila do SUS, estão sendo atendidas.