Deputada Ieda Chaves destaca avanço da Casa da Mulher Brasileira em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/06/2026 às 14h30

A implantação da Casa da Mulher Brasileira em Rondônia foi apontada pela deputada estadual Ieda Chaves como resultado de uma articulação construída ao longo dos últimos anos. Segundo a parlamentar, a proposta avançou de uma ideia inicial para etapas concretas, com conquista de recursos, publicação da licitação e início da execução do projeto.

Ieda afirmou que segue acompanhando cada fase para que o espaço seja concluído e passe a atender mulheres em situação de vulnerabilidade no estado. A estrutura é defendida pela deputada como um equipamento de acolhimento e proteção, especialmente diante dos índices de violência contra a mulher em Rondônia.

De acordo com a parlamentar, a mobilização teve início após questionamentos sobre a ausência de uma Casa da Mulher Brasileira no estado. A partir disso, foram realizadas viagens a Brasília, reuniões no Ministério das Mulheres, tratativas com instituições e conselhos, vistorias técnicas e ações para viabilizar recursos.

A deputada também citou o apoio do senador Confúcio Moura e a parceria do então prefeito Hildon Chaves, que, conforme relatado por ela, contribuiu para garantir o terreno destinado ao projeto.

Ieda Chaves declarou que, no início da articulação, ainda não havia obra, licitação nem recursos assegurados. Segundo ela, o projeto foi construído de forma gradual, por meio de diálogo, persistência e acompanhamento das etapas necessárias para transformar a proposta em realidade.