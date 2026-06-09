Delegado Camargo cobra do Governo prorrogação do concurso da Polícia Civil e convocação de novos aprovados

Por WELIK SOARES

Publicada em 09/06/2026 às 09h39

O deputado estadual Delegado Camargo (podemos) apresentou uma nova cobrança ao Governo de Rondônia pela prorrogação do concurso da Polícia Civil de 2022 e pela convocação da segunda turma de aprovados. A solicitação foi formalizada por meio da Indicação nº 17389/26, apresentada na Assembleia Legislativa, e tem como objetivo reforçar o efetivo da instituição em um momento em que a população rondoniense enfrenta o aumento da criminalidade e um crescente sentimento de insegurança.

Na indicação, o parlamentar destaca que a convocação de novos policiais civis é uma medida de relevante interesse público. Para Delegado Camargo, o baixo efetivo compromete a capacidade de investigação, dificulta a elucidação de crimes, sobrecarrega os profissionais que já atuam na linha de frente e reduz a presença do Estado no enfrentamento à violência.

Além de cobrar a prorrogação do concurso, o deputado apresentou questionamentos diretos ao Poder Executivo. Camargo quer saber se há previsão oficial para a prorrogação do certame e, em caso positivo, qual cronograma será adotado pelo Governo. O parlamentar também questiona se a Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania já concluiu os estudos orçamentários mencionados anteriormente em ofício encaminhado ao seu gabinete e quais foram os resultados desses estudos.

Outro ponto central da cobrança é a existência, ou não, de planejamento orçamentário para convocar a segunda turma de aprovados. O deputado solicita que o Governo informe se já foi realizado estudo de impacto financeiro para a convocação dos novos servidores e qual seria a estimativa de convocados. Camargo também cobra esclarecimentos sobre o prazo para início do curso de formação técnico-profissional.

A indicação ainda pede informações sobre o custo total do curso de formação da primeira turma de aprovados no concurso da Polícia Civil de 2022. O parlamentar também questiona se esse curso contou com recursos de emendas parlamentares, além de solicitar transparência sobre os critérios que estão sendo considerados pelo Governo para a convocação de novos servidores.

Para Delegado Camargo, a prorrogação do concurso é uma alternativa responsável, já que permite o aproveitamento de candidatos aprovados e habilitados, evitando novos gastos com futuras seleções públicas. A medida, segundo o deputado, pode acelerar a recomposição do quadro da Polícia Civil e garantir uma resposta mais eficiente à população.

O parlamentar também reforça que a segurança pública não pode ser tratada apenas com discursos. Segundo ele, o crescimento da criminalidade exige decisão política, planejamento e investimento real em efetivo, estrutura e valorização profissional. Para Camargo, Rondônia precisa fortalecer suas forças de segurança para garantir que o cidadão tenha respostas rápidas e que os criminosos encontrem um Estado presente e atuante.

Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, Delegado Camargo ressalta que a cobrança faz parte do papel fiscalizador do Parlamento. A indicação também cita a competência da Assembleia Legislativa para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, especialmente em temas de interesse público e de impacto direto na vida da população.

A atuação de Delegado Camargo em defesa da segurança pública tem sido uma das marcas de seu mandato. O deputado tem cobrado aumento de efetivo, melhores condições de trabalho, estrutura adequada para as forças policiais e valorização dos profissionais que arriscam a própria vida para proteger a sociedade. Para o parlamentar, valorizar a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Penal e todos os agentes da segurança é uma forma concreta de proteger as famílias rondonienses e enfrentar a criminalidade com seriedade.