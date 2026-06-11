Corte de R$ 4,3 milhões do Ministério da Defesa, Exército prejudicado no combate ao tráfico, pré-candidatos à governador na Marcha dos vereadores em Cacoal

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/06/2026 às 14h00

Orçamento – Informações da CNN Brasil de o contingenciamento pelo Ministério da Defesa de R$ 4,3 bilhões no Ministério da Defesa, ação que levou o Exército Brasileiro a suspender operações de monitoramento e combate ao crime organizado nas fronteiras do País. Do total contingenciado, R$ 1,5 bilhão do valor bloqueado era destinado para o Exército, que ficou privado de atuar em áreas consideradas estratégicas no combate ao tráfico de drogas, contrabando, garimpo ilegal e desmatamento, onde atuam grande parte das facções criminosas, segundo informações de militares para a CNN. Em Rondônia as apreensões de drogas são constantes, diárias e, devido ao corte de recursos os trabalhos de controle e combate ficaram prejudicados, no caso as operações coordenadas pelo Comando Militar do Oeste, que responde pelo monitoramento de fronteiras com países produtores de cocaína que entram no País como a Operação Ágata, especializada no combate as atividades ilegais na região fronteiriça como a Bolívia, que a exemplo de Peru e a Colômbia estão entre os maiores produtores do mundo.

Drogas – Relatório da Polícia Militar (PM) do Mato Grosso, de janeiro a maio constatou que ocorreram durante o período aumento de 14,5% com relação a prisões em flagrante. As prisões relacionadas ao tráfico de drogas tiveram aumento de 32,3% em relação ao mesmo período de 2025. Os dados são da Superintendência de Planejamento Operacional e Estatísticas (Spoe-MT). Em Rondônia a situação não é muito diferente, pois praticamente todos os dias são apreendidas significativas quantidades de drogas oriundas da Bolívia, que tem o Estado como um “corredor” na exportação de drogas, das mais diversas, quase sempre a maconha em maior quantidade. Isso preocupa, pois, o Exército, que tem importante participação no combate às drogas nas áreas de fronteiras, teve corte de R$ 1,5 bilhão no orçamento (v. tópico anterior) prejudicando os trabalhos no segmento. É o fim da rosca...

Visita – Esta semana o prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Garcia de Oliveira (PP), o Netinho esteve na Assembleia Legislativa (Ale) mantendo contato com deputados para tratar de assuntos referentes ao seu município. Netinho, que realiza um ótimo trabalho no comando do município nestes primeiros 18 meses de governo, manteve contato com o deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), que tem Guajará-Mirim entre os municípios prioritários no seu mandato legislativo, onde obteve nas eleições de 2022 votação das mais expressivas. Jean Mendonça tem compromisso com a população guajará-mirense, inclusive na liberação de emendas parlamentares para ações as mais diversas, inclusive, uma destinada para a área de saúde pública, que está tramitando nas etapas que antecedem o sistema e deverá ser liberada em breve.

Cacoal – Pré-candidatos a governador estão participando hoje (11), na sede da OAB-Cacoal, que tem na presidência Miguel Barros, da 3ª Marcha dos Vereadores de Rondônia iniciada na terça-feira (9) promovida pela Associação Brasileira de Câmaras de Vereadores (Abracam) com encerramento na sexta-feira (12). Os pré-candidatos já declarados, Hildon Chaves (UB), ex-prefeito de Porto Velho; Adailton Fúria (PSD), ex-prefeito de Cacoal; senador Marcos Rogério (PL), Expedito Netto (PT), advogado e jornalista Samuel Costa (PSB), advogado Luiz Carlos Teodoro (Psol) e Pedro Abib (MDB) foram convidados e aguardados para participar do evento com cada um tem 30 minutos para exporem projetos dos seus planos de governo. Uma ótima oportunidade de discutir o futuro de Rondônia com os vereadores dos 52 municípios de Rondônia.

PRD – O partido presidido no Estado pelo adjunto do DER, Anderson Silva, que assumiu o cargo recentemente tem cinco deputados estaduais filiados. Estão na lista Pedro Fernandes (Cujubim), Edevaldo Neves, Ribeiro do Sinpol e Jean Oliveira, os três com colégio eleitoral em Porto Velho, além de Gislaine Lebrinha (São Miguel do Guaporé). Todos são pré-candidatos à reeleição e com chances reais de sucesso nas urnas em outubro próximo. O partido também tem Carlos Magno, que já foi prefeito de Ouro Preto do Oeste em mais de uma oportunidade, além de deputado (federal e estadual). Com uma nominata forte como a citada, o partido tem chances de eleger de três a quatro deputados. Todos os que buscam a reeleição, já comprovaram que são bons de votos em eleições anteriores e Magno sempre se deu bem nas eleições que disputou. As chances do PRD, que tem parceria com o PSD, presidido no Estado pelo governador Marcos Rocha, são reais e tem condições de eleger uma bancada forte para a próxima legislatura. Quem viver verá...

Respigo

O prazo para inscrições do Enem foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) até sexta-feira (12). Já as datas para aplicação do exame permanecem a mesma: 8 a 15 de novembro para todo o País +++ Foi aberta na segunda-feira (8) a Exposição de Artes e Visuais, Fotografia e Artesanato, denominada de Feito com as Mãos. A organização é de Socorro Ramos e Raimundo Soares e tem como artistas convidados João Zoghbi, Franciney Vasconcelos, Edson Andrade, Keli Cristini, Enrique e Terezinha de Jesus +++ O evento permanecerá até o próximo dia 30 na Galeria Afonso Ligório, na Casa da Cultura Ivan Marrocos em Porto Velho +++ Hoje tem início a Copa do Mundo de Futebol, que este ano ocorrerá em três países: Estados Unidos, Canadá e México. A partida de abertura entre México e África do Sul tem início às 14h e aguarda com enorme expectativa dos brasileiros +++ A estreia do Brasil será no sábado (13), contra o Marrocos às 17h no Estádio MetLife, em Nova Jersey. A partida é considerada difícil pela maioria dos cronistas esportivos que acompanha o futebol diariamente.