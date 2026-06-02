Corredores de vários municípios participam de Circuito Horizontes de Rondônia com apoio de Cirone

Corredores de rua de vários municípios se reuniram em Cacoal, neste sábado (30.05), para participar da 2ª etapa do Circuito Horizontes de Rondônia, promovida pela Associação MTB Vilhena, com o apoio do deputado Cirone Deiró. “Nosso agradecimento a todos os participantes, patrocinadores, apoiadores, voluntários e ao público que esteve presente”, disse a presidente da MTB, Adriane Souza.
O trabalho desenvolvido pelo deputado, segundo a presidente da associação, foi decisivo para o avanço das corridas de rua, de ciclismo e diversos outros eventos esportivos, em Rondônia. “O apoio dele foi um divisor de águas na nossa história”, afirmou Adriane.
De acordo com a presidente, graças aos recursos destinados por Cirone Deiró, a associação conseguiu evoluir em estrutura, em organização e em qualidade. “Hoje, nossos eventos têm um padrão altíssimo, com segurança, conforto, experiência completa para o atleta, algo que antes parecia distante da nossa realidade”, explicou.
Na opinião de Adriane, quando o poder público trata o esporte, como ferramenta de transformação, os resultados aparecem não só nas provas, mas na vida das pessoas. “Hoje, cada largada representa uma história, uma conquista e cada evento realizado carrega um pouco desse apoio do deputado Cirone, que fez tudo isso se tornar possível”, disse.
Agenda de eventos - temporada 2026 – MTB Vilhena
25/01/2026 1ºEDIÇÃO START RUN VILHENA/RO
15/02/2026 1ºEDIÇÃO CORRIDA DE CARNAVAL VILHENA/RO
15/02/2026 5ºEDIÇÃO PEDAL DO CERRADO VILHENA/RO
05/04/2026 1ºETAPA CORRIDA ESTAÇÕES VILHENA/RO
26/04/2026 ETAPA CIRCUITO HORIZONTES ARIQUEMES/RO
24/05/2026 2ºETAPA CORRIDA ESTAÇÕES VILHENA/RO
30/05/2026 ETAPA CIRCUITO HORIZONTES CACOAL/RO
14/06/2026 ETAPA CIRCUITO HORIZONTES JI PARANA/RO
11/07/2026 CORRIDA NOTURNA TRAIL RIDE VILHENA/RO
16/08/2026 3ºETAPA CORRIDA ESTAÇÕES VILHENA/RO
23/08/2026 ETAPA CIRCUITO HORIZONTES ROLIM DE MOURA/RO
11/10/2026 ETAPA CIRCUITO HORIZONTES SÃO MIGUEL DO GUAPORE/RO
18/10/2026 CORRIDA DAS MULHERES PRES. MEDICI/RO
08/11/2026 4ºETAPA CORRIDA ESTAÇÕES VILHENA/RO
15/11/2026 ETAPA CIRCUITO HORIZONTES ESPIGÃO DO OESTE/RO
06/12/2026 3ºEDIÇÃO CORRIDA BENEFICENTE VILHENA/RO
12/12/2026 AÇÃO SOCIAL CONEXÃO DO BEM VILHENA/RO
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