“Coração nunca deixou partir”: Filha de Leandro fala sobre saudade do pai e emociona ao cantar
Por jornaldebrasilia/Kátia Flávia
Publicada em 05/06/2026 às 15h51
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Lyandra Costa, filha de Leandro, da dupla com Leonardo, emocionou seguidores ao publicar um vídeo cantando “Horizonte Azul”, um dos sucessos mais marcantes da carreira do pai. A homenagem viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira e trouxe um desabafo da jovem sobre saudade, memória e gratidão.

Eu tinha descido para a rua depois de trocar a energia pesada do quarto por uma tarefa simples: comprar flores. Buenos Aires tem dessas coisas, amores. Você atravessa meia quadra e encontra uma banca cheia de rosas, lírios, folhagens e senhoras escolhendo arranjos como se estivessem compondo uma ópera particular. Eu estava montando um buquê pequeno para colocar no quarto, tentando decidir entre flores brancas e umas amarelas muito atrevidas, quando alguém na banca colocou uma música sertaneja no celular. Não era “Horizonte Azul”, mas bastou a palavra Leandro aparecer na tela para eu abrir o vídeo de Lyandra. Fiquei ali, com uma rosa na mão, completamente desmontada.

No vídeo publicado no Instagram, Lyandra interpreta a canção que marcou a trajetória de Leandro & Leonardo. A escolha da música ganhou ainda mais força pela legenda, em que ela explicou o impacto de reviver aquela melodia sem estar preparada para a emoção.

“Cantar essa música (ainda mais sem me preparar para viver isso), foi reviver um pedaço muito especial da minha vida”, escreveu Lyandra. “Foi fechar os olhos e reencontrar memórias que guardo com carinho, gratidão e amor.”

Leandro morreu em 23 de junho de 1998, aos 36 anos, após uma luta de 65 dias contra um tumor de Askin, tipo raro e agressivo de câncer localizado na região do tórax. O diagnóstico veio depois de um desmaio e exames que revelaram a presença do tumor.

Na época, a morte do cantor comoveu o Brasil inteiro. Leandro & Leonardo formavam uma das duplas mais populares do país, com músicas que atravessaram gerações, casas, rádios, novelas e lembranças familiares. Por isso, quando a filha dele canta uma canção do pai, a homenagem não fica restrita à família. Ela acerta uma memória coletiva.

Lyandra também falou sobre a convivência breve com o pai e sobre a forma como a saudade permanece ao lado da gratidão. “A saudade existe, mas ela caminha ao lado da gratidão por tudo o que foi vivido, mesmo que por muito pouco tempo”, declarou.

É uma frase bonita e cruel, porque resume o tipo de ausência que não se resolve. A perda não desaparece. Ela aprende a dividir espaço com a vida, com as lembranças e, às vezes, com uma música que começa do nada e devolve tudo.

Leandro, dupla de Leonardo, morreu em 1998 aos 36 anos

Para Lyandra, as canções seguem funcionando como ponte afetiva. “De alguma forma, a música sempre encontra um jeito de aproximar aquilo que o coração nunca deixou partir”, escreveu. Ao final, ela disse que compartilhou o momento como homenagem e como lembrança de que “o amor verdadeiro permanece”.

Paguei as flores em silêncio. A senhora da banca perguntou se era presente para alguém, e eu quase respondi que era para mim, para Leandro, para Lyandra e para todo mundo que já ouviu uma música e voltou a ser criança dentro da própria casa. Mas só sorri. Algumas saudades não precisam de explicação. Precisam de uma canção, uma flor e uns minutos de respeito.

Entretenimento "SAUDADE ETERNA"
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