Com investimento de Ezequiel Neiva, Cras de Pimenteiras terá espaço mais acessível para idosos

Por Alexandre Almeida

Publicada em 08/06/2026 às 11h13

Vereador Professor Armindo fez o pedido ao deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida | Secom ALE/RO)

O município de Pimenteiras do Oeste contará com um importante investimento na área da assistência social. Por meio de recurso viabilizado pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), após solicitação do vereador Professor Armindo, será realizada a construção da cobertura e a execução do calçamento do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), garantindo mais conforto, segurança e acessibilidade para os usuários do serviço.



A coordenadora do Cras, Cristiane Souza, destacou que a melhoria representa um avanço significativo para o atendimento da população idosa do município. “Com a construção desse espaço, com certeza vai melhorar o nosso atendimento com os idosos. Será um ambiente mais acolhedor, com mais acessibilidade e um espaço exclusivo para a terceira idade. Isso vai facilitar a participação de mais idosos nas atividades. É um carinho especial com nossos idosos. O deputado viu essa necessidade e teve essa atenção com eles. Fico muito contente com esse olhar voltado para a terceira idade do nosso município”, afirmou.

Idosos terão um novo espaço para suas atividades (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)



A secretária municipal de Assistência Social, Maria Silvana, ressaltou a importância da emenda destinada para a obra e agradeceu o apoio ao município.



“Quero agradecer por ter olhado para a gente aqui em Pimenteiras. É uma emenda muito importante porque precisamos de um centro adequado para desenvolver atividades com os idosos e também com as nossas crianças. Esse recurso chega em muito boa hora e vai contribuir muito para o fortalecimento dos serviços oferecidos pela assistência social”, disse.



A beneficiária Ana Maria, integrante do grupo da terceira idade, comemorou a conquista e agradeceu pelo investimento destinado ao município. “Agradeço ao deputado Ezequiel Neiva porque ele sempre está trazendo benefícios para nossa cidade. Essa verba vai proporcionar um local muito melhor para nós da terceira idade. Ficamos muito agradecidos por essa ajuda e por lembrar da nossa comunidade”, destacou.



O deputado estadual Ezequiel Neiva enfatizou que o investimento reforça o compromisso com a qualidade de vida da população e com a valorização da terceira idade. “Nosso objetivo é garantir mais dignidade, conforto e acessibilidade para os idosos e para todas as famílias atendidas pelo Cras. Investir na assistência social é investir nas pessoas, especialmente naquelas que mais precisam da atenção do poder público”, ressaltou o parlamentar.