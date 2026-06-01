Por Diana Braga

Publicada em 01/06/2026 às 10h02

O deputado estadual Luís do Hospital (Novo) participou, na última sexta-feira (29), da entrega de uma ambulância para o município de Rolim de Moura. O veículo foi adquirido por meio de uma emenda parlamentar de autoria do deputado no valor de R$ 300 mil, destinada para fortalecer a estrutura da rede municipal de saúde e ampliar o atendimento à população.

A entrega do novo veículo representa mais um investimento do mandato na área da saúde, uma das principais bandeiras defendidas por Luís do Hospital, que atualmente preside a Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).

“Na saúde, cada recurso faz a diferença. Uma ambulância significa mais agilidade no atendimento, mais segurança no transporte de pacientes e mais condições para que os profissionais possam prestar um serviço de qualidade à população”, destacou o parlamentar.

A entrega atende a uma solicitação do vereador Ivan Vasconcelos (DC), e contou com a participação do prefeito de Rolim de Moura, Aldair Júlio Pereira, o Aldo Júlio (União Brasil).

Durante a solenidade, Luís do Hospital ressaltou a importância de fortalecer a saúde nos municípios para garantir atendimento mais próximo da população e reduzir a sobrecarga sobre unidades de referência.

“Como presidente da Comissão de Saúde da Alero, acompanho de perto as dificuldades enfrentadas pelos municípios. Por isso, tenho direcionado esforços para levar investimentos que garantam melhores condições de atendimento, mais estrutura e mais qualidade de vida para os rondonienses”, afirmou.

O deputado também parabenizou o prefeito Aldo Júlio pelo trabalho realizado no município e agradeceu ao vereador Ivan Vasconcelos pela parceria e pela atuação em defesa das demandas da população.

“Rolim de Moura é um município que segue avançando. Fico feliz em contribuir com esse desenvolvimento, especialmente em uma área tão importante quanto a saúde. Seguiremos trabalhando para que os recursos cheguem onde as pessoas mais precisam”, concluiu.