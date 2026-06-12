Colisão entre motocicleta e caminhonete deixa dois mortos na BR-364

Por Pimenta Virtual

Publicada em 12/06/2026 às 08h30

Acidente foi registrado na noite desta quinta-feira, 11 de junho, no km 429 da BR-364, nas proximidades da entrada da Dom Diego, na saída de Jaru sentido Ariquemes.

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira, 11 de junho de 2026, resultou na morte de duas pessoas no km 429 da BR-364, em Jaru. A colisão aconteceu nas proximidades da entrada da Dom Diego, na saída da cidade sentido Ariquemes.

Dois homens seguiam em uma motocicleta e teriam acessado a rodovia. Nesse momento, a moto foi atingida na traseira por uma caminhonete Chevrolet S10 que trafegava pela BR-364.

Com a força do impacto, os dois ocupantes da motocicleta morreram ainda no local. Até o fechamento desta atualização, as vítimas ainda não haviam sido identificadas oficialmente.

Equipes de resgate e autoridades competentes foram acionadas para atender a ocorrência, controlar o trânsito e realizar os procedimentos periciais. O trecho exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região.

As circunstâncias exatas do acidente deverão ser esclarecidas pelas investigações. A dinâmica da colisão será apurada pelas autoridades responsáveis.

A equipe de reportagem acompanha o caso e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.