Colisão entre motocicleta e caminhonete deixa dois mortos na BR-364

Acidente foi registrado na noite desta quinta-feira, 11 de junho, no km 429 da BR-364, nas proximidades da entrada da Dom Diego, na saída de Jaru sentido Ariquemes.
Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira, 11 de junho de 2026, resultou na morte de duas pessoas no km 429 da BR-364, em Jaru. A colisão aconteceu nas proximidades da entrada da Dom Diego, na saída da cidade sentido Ariquemes.
Dois homens seguiam em uma motocicleta e teriam acessado a rodovia. Nesse momento, a moto foi atingida na traseira por uma caminhonete Chevrolet S10 que trafegava pela BR-364.
Com a força do impacto, os dois ocupantes da motocicleta morreram ainda no local. Até o fechamento desta atualização, as vítimas ainda não haviam sido identificadas oficialmente.
Equipes de resgate e autoridades competentes foram acionadas para atender a ocorrência, controlar o trânsito e realizar os procedimentos periciais. O trecho exigiu atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região.
As circunstâncias exatas do acidente deverão ser esclarecidas pelas investigações. A dinâmica da colisão será apurada pelas autoridades responsáveis.
A equipe de reportagem acompanha o caso e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.
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