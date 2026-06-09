Casal é preso com três quilos de maconha e diversas substâncias sintéticas

Uma operação integrada da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 33 anos e uma mulher de 26 anos na noite de segunda-feira (8), no bairro Pedrinhas, em Porto Velho. A dupla é suspeita de comandar um ponto de tráfico de drogas na região. A ação foi conduzida por equipes do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), após levantamentos do setor de inteligência.
Dinâmica da operação
As investigações começaram após o recebimento de denúncias sobre um integrante de facção criminosa que estaria comercializando entorpecentes no bairro. Durante diligências, um usuário foi abordado pelos militares e admitiu ter comprado maconha em um endereço monitorado.
Ao abordarem o casal, os policiais notaram contradições sobre a residência dos suspeitos. Após localizarem o apartamento, a equipe visualizou porções de entorpecentes sobre uma mesa, configurando o flagrante. No interior do imóvel, foram encontrados diversos materiais destinados ao preparo e venda de substâncias ilícitas.
Materiais apreendidos
A variedade de entorpecentes chamou a atenção das autoridades pelo alto valor de mercado e diversidade das drogas sintéticas. O balanço oficial da apreensão inclui:
Maconha: aproximadamente 3,057 quilos
Haxixe: 72 gramas
Cocaína: 57 gramas
MD: 714 gramas e oito unidades em papel
MDA: 294 comprimidos
LSD: 406 micropontos
Outros: seis frascos de substância alucinógena para cigarros eletrônicos
Além das drogas, a PM apreendeu uma máquina de cartão, computador, quatro celulares, duas balanças de precisão, R$ 516 em espécie e uma motocicleta. O suspeito admitiu a prática da comercialização no local. O casal foi encaminhado à Central de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!