Casal é preso com três quilos de maconha e diversas substâncias sintéticas

Por Newsrondonia.com

Publicada em 09/06/2026 às 09h15

Uma operação integrada da Polícia Militar resultou na prisão de um homem de 33 anos e uma mulher de 26 anos na noite de segunda-feira (8), no bairro Pedrinhas, em Porto Velho. A dupla é suspeita de comandar um ponto de tráfico de drogas na região. A ação foi conduzida por equipes do Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação (BPTAR), após levantamentos do setor de inteligência.

Dinâmica da operação

As investigações começaram após o recebimento de denúncias sobre um integrante de facção criminosa que estaria comercializando entorpecentes no bairro. Durante diligências, um usuário foi abordado pelos militares e admitiu ter comprado maconha em um endereço monitorado.

Ao abordarem o casal, os policiais notaram contradições sobre a residência dos suspeitos. Após localizarem o apartamento, a equipe visualizou porções de entorpecentes sobre uma mesa, configurando o flagrante. No interior do imóvel, foram encontrados diversos materiais destinados ao preparo e venda de substâncias ilícitas.

Materiais apreendidos

A variedade de entorpecentes chamou a atenção das autoridades pelo alto valor de mercado e diversidade das drogas sintéticas. O balanço oficial da apreensão inclui:

Maconha: aproximadamente 3,057 quilos

Haxixe: 72 gramas

Cocaína: 57 gramas

MD: 714 gramas e oito unidades em papel

MDA: 294 comprimidos

LSD: 406 micropontos

Outros: seis frascos de substância alucinógena para cigarros eletrônicos

Além das drogas, a PM apreendeu uma máquina de cartão, computador, quatro celulares, duas balanças de precisão, R$ 516 em espécie e uma motocicleta. O suspeito admitiu a prática da comercialização no local. O casal foi encaminhado à Central de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.