Bruno Bolsonaro Scheid defende união em torno de valores conservadores para fortalecer Rondônia: “Quanto mais pessoas comprometidas, mais forte será a nossa voz”

Por Assessoria

Publicada em 10/06/2026 às 11h20

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) utilizou as redes sociais para defender maior participação da sociedade na construção dos rumos de Rondônia. Em vídeo publicado recentemente, ele destacou valores como liberdade, família, trabalho e fé, afirmando que o desenvolvimento do Estado depende do envolvimento de pessoas comprometidas com essas bandeiras.

Ao comentar os desafios enfrentados pela população, Bruno ressaltou o perfil trabalhador dos rondonienses.

"Rondônia trabalha. Rondônia produz. Acorda cedo, paga imposto, cria filho na fé", afirmou.

Na sequência, o pré-candidato criticou problemas que, segundo ele, afetam diretamente a população e comprometem a qualidade de vida em diversas regiões do Estado.

"E recebe o que em troca? Violência, abandono, imposto, silêncio", declarou.

Bruno defendeu que Rondônia precisa ser vista a partir da realidade de quem produz, empreende, trabalha e sustenta suas famílias. Para ele, é necessário ampliar a participação popular no debate sobre os desafios e oportunidades do Estado.

"Se você acredita na liberdade, na valorização da família, no respeito a quem trabalha e no fortalecimento de Rondônia, esse convite é para você", afirmou.

Segundo o pré-candidato, o futuro de Rondônia deve ser construído de forma coletiva, reunindo pessoas que compartilham valores semelhantes e que desejam participar das decisões que impactam o presente e o futuro do Estado.

"O futuro de Rondônia não será construído por uma pessoa sozinha. Ele será construído por pessoas que acreditam nos mesmos valores, que querem participar, opinar e fazer parte das decisões que impactam o nosso estado", destacou.

Ao final da mensagem, Bruno reforçou a importância do engajamento da sociedade nos debates públicos.

"Quanto mais pessoas comprometidas com o futuro do nosso estado, mais forte será a nossa voz", concluiu.