Bruno Bolsonaro Scheid cobra gestão e fiscalização para agregar valor à produção rondoniense

Por Ascom

Publicada em 19/06/2026 às 11h45

Ao defender mudanças no modelo de desenvolvimento regional, Bruno Scheid afirma que o Estado perde oportunidades ao exportar matéria-prima sem gerar riqueza e empregos na própria região.

O pré-candidato ao Senado Federal Bruno Bolsonaro Scheid (PL) defendeu uma mudança na forma como Rondônia aproveita sua produção agropecuária e criticou o que considera ser um modelo econômico que gera pouca agregação de valor dentro do próprio Estado.

Ao comentar a realidade de regiões com forte vocação agrícola, Scheid afirmou que Rondônia ainda atua, em muitos casos, apenas como fornecedora de matéria-prima, enquanto o processamento e a industrialização ocorrem em outros estados.

Segundo ele, a consequência é que grande parte da riqueza produzida pelos rondonienses deixa o Estado sem gerar o potencial máximo de empregos, renda e desenvolvimento regional.

“Nós somos meros arrecadadores de ICMS de produto in natura. Aquilo que sai da propriedade é colocado no caminhão, gera arrecadação e vai embora. O valor agregado acaba ficando em outros lugares”, afirmou.

Para Bruno Scheid, esse cenário está diretamente relacionado à falta de planejamento e de cobrança por resultados por parte do poder público. O pré-candidato defende que Rondônia passe a discutir estratégias voltadas à industrialização da produção e ao fortalecimento das cadeias produtivas regionais.

“Isso é falta de gestão pública e falta de cobrança. Principalmente no Legislativo, cuja principal função é fiscalizar e cobrar”, declarou.

Na avaliação de Scheid, o debate sobre desenvolvimento regional precisa considerar as particularidades de cada microrregião do Estado, identificando gargalos e oportunidades capazes de estimular investimentos e ampliar a geração de riqueza dentro de Rondônia.

O pré-candidato sustenta que fortalecer a fiscalização, melhorar a gestão pública e criar condições para agregar valor à produção local são medidas fundamentais para aumentar a competitividade da economia rondoniense e promover desenvolvimento de forma mais equilibrada entre os municípios.