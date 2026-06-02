Associação Aproleite de Urupá recebe implementos agrícolas com recurso do deputado Pedro Fernandes

Por Assessoria

Publicada em 02/06/2026 às 13h40

A Associação dos Produtores de Leite de Urupá e Região (Aproleite), localizada na zona rural de Urupá, recebeu novos implementos agrícolas adquiridos com recursos destinados pelo deputado estadual Pedro Fernandes (PRD). A associação adquiriu uma colhedora de forragens, área total hidráulica, um tanque pulverizador e uma plantadeira e adubadeira. A aquisição dos implementos para associação teve apoio do vereador Joel da Pá.



O presidente da associação, Leandro Avelino Martins, destacou a importância dos equipamentos para melhorar as condições de trabalho e ampliar a capacidade de produção dos produtores atendidos pela entidade. Segundo ele, os implementos chegam para contribuir diretamente com o fortalecimento da atividade leiteira na região. “Esses equipamentos vão ajudar muito os produtores da nossa associação, trazendo mais eficiência e melhores condições para o trabalho. Esse apoio fortalece a produção leiteira e contribui diretamente para o desenvolvimento das famílias rurais”, afirmou.



O deputado Pedro Fernandes ressaltou que investir em associações rurais é fortalecer a produção e garantir mais oportunidades para os produtores do estado. “Eu conheço a realidade do produtor rural, sei das dificuldades enfrentadas no dia a dia e da importância de ter estrutura para trabalhar. Por isso, seguimos apoiando as associações e buscando investimentos que realmente ajudem quem produz e movimenta a economia do nosso estado”, disse.



Os implementos agrícolas vão contribuir diretamente para oferecer mais eficiência, agilidade e suporte às atividades desenvolvidas pelos produtores da associação. A iniciativa reforça o compromisso com investimentos voltados ao fortalecimento da agricultura familiar, da produção leiteira e do desenvolvimento do setor produtivo em Rondônia.