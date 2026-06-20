Ary Fontoura dá show em vídeo emocionante

Um dos maiores atores da TV Globo, Ary Fontoura protagonizou um vídeo que está dando o que falar nas redes sociais.
O cenário é simples: um jardim e um banco. Nele, estão sentados Ary Fontoura e o ator Lucio Mauro Filho, que interpreta seu filho na história.
Sentado no banco do jardim, usando camisa, suéter, chapéu e exibindo seus cabelos brancos, Ary observa um coelho no gramado e pergunta ao filho:
— O que é aquilo?
O filho responde:
— Pai, aquilo é um coelho.
Passado algum tempo, Ary pergunta novamente:
— O que é aquilo?
Mais uma vez, o filho responde:
— Pai, aquilo é um coelho.
Depois de alguns instantes, Ary faz a mesma pergunta pela terceira vez:
— O que é aquilo?
Dessa vez, o filho responde rispidamente:
— Aquilo é um co-e-lho! Não sabe o que é um coelho?
Em um momento de lucidez, Ary se levanta, entra em casa e retorna com um diário nas mãos.
Ele entrega o caderno ao filho e diz:
— Leia em voz alta.
O filho reconhece o diário do pai, abre-o e começa a ler:
"Hoje, eu e meu filho caçula, que acabou de completar 3 anos, passamos o dia todo juntos brincando em um jardim. Ele perguntou 31 vezes o que era aquilo, e eu respondi 31 vezes que aquilo era um coelho".
Eu o abracei todas as vezes em que repetiu a pergunta.
Vez após vez.
Sem ficar bravo.
Apenas sentindo um carinho enorme pelo meu inocente garoto, que começava a descobrir o mundo."
Nesse momento, o filho fecha o diário. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele abraça o pai.
Aquele diário mostrava o filho que estava chegando ao mundo.
Mas aquele momento no jardim mostrava o pai, acometido pelo Alzheimer, que estava se despedindo dele.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!