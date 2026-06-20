Ary Fontoura dá show em vídeo emocionante
Por James Ackel/IG
Publicada em 20/06/2026 às 10h36
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Um dos maiores atores da TV Globo, Ary Fontoura protagonizou um vídeo que está dando o que falar nas redes sociais.

O cenário é simples: um jardim e um banco. Nele, estão sentados Ary Fontoura e o ator Lucio Mauro Filho, que interpreta seu filho na história.

Sentado no banco do jardim, usando camisa, suéter, chapéu e exibindo seus cabelos brancos, Ary observa um coelho no gramado e pergunta ao filho:

— O que é aquilo?

O filho responde:

— Pai, aquilo é um coelho.

Passado algum tempo, Ary pergunta novamente:

— O que é aquilo?

Mais uma vez, o filho responde:

— Pai, aquilo é um coelho.

Depois de alguns instantes, Ary faz a mesma pergunta pela terceira vez:

— O que é aquilo?

Dessa vez, o filho responde rispidamente:

— Aquilo é um co-e-lho! Não sabe o que é um coelho?

Em um momento de lucidez, Ary se levanta, entra em casa e retorna com um diário nas mãos.

Ele entrega o caderno ao filho e diz:

— Leia em voz alta.

O filho reconhece o diário do pai, abre-o e começa a ler:

"Hoje, eu e meu filho caçula, que acabou de completar 3 anos, passamos o dia todo juntos brincando em um jardim. Ele perguntou 31 vezes o que era aquilo, e eu respondi 31 vezes que aquilo era um coelho".

Eu o abracei todas as vezes em que repetiu a pergunta.

Vez após vez.

Sem ficar bravo.

Apenas sentindo um carinho enorme pelo meu inocente garoto, que começava a descobrir o mundo."

Nesse momento, o filho fecha o diário. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele abraça o pai.

Aquele diário mostrava o filho que estava chegando ao mundo.

Mas aquele momento no jardim mostrava o pai, acometido pelo Alzheimer, que estava se despedindo dele.

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