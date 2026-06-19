Após críticas, Globo toma atitude sobre quadro de Virginia

Por IG

Publicada em 19/06/2026 às 15h42

A influenciadora fez sua estreia no "Domingão com Huck" neste domingo (14), porém, o conteúdo desagradou parte dos telespectadores e da imprensa

A produção do programa Domingão com Huck fará mudanças no quadro Diário de Virginia, comandado por Virginia Fonseca durante a cobertura da Copa do Mundo. Após a atração não agradar parte do público e receber duras críticas nas redes sociais, a equipe da Globo admitiu a necessidade de ajustes.

No segundo episódio, que irá ao ar no próximo domingo (21), o quadro apostará no humor. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, Virginia também passará a interagir mais com os brasileiros que estão nos Estados Unidos acompanhando os jogos do Mundial.

Além disso, o bate-papo com Luciano Huck para comentar assuntos da semana passou por avaliações internas positivas e será mantido, assim como a presença de Lucas Guedes, amigo pessoal da influenciadora.

Audiência significativa

Em sua estreia, Virginia alcançou o pico de audiência justamente durante a conversa ao vivo com Luciano Huck, mais especificamente, quando ela falou sobre o gol marcado por Vini Jr. no embate da Seleção Brasileira contra o Marrocos. Neste momento, o programa alcançou 11 pontos no Ibope.

Trechos da primeira aparição de Virginia também fizeram sucesso nas redes sociais, batendo a marca de 10 milhões de visualizações, um número bem acima dos normalmente alcançados pelas páginas oficiais da emissora. No total, Virginia marcou 10 pontos de média na Grande São Paulo. Cada ponto corresponde a 199 mil telespectadores.

Apesar da da resposta negativa de parte do público e da crítica, Virginia Fonseca não se pronunciou sobre o assunto, pelo menos publicamente. Na última semana, a influenciadora curtiu uma postagem em que o jornalista Lucas Pasin a defendia e classificava as críticas à estreia da loira como exageradas.

Virginia Fonseca usou as redes sociais para ironizar o tiroteio ocorrido na Times Square, em Nova York, nesta quinta-feira (18). Por meio dos Stories do Instagram, a influenciadora revelou que uma amiga fluminense estava presente no local no momento dos tiros e disparou: "A Tainá saiu lá de Duque de Caxias para chegar em Nova York e ter tiroteio. Não é possível", brincou.

Segundo Virginia, a amiga deixou Nova York assustada e, na sequência, partiu para encontrá-la na Filadélfia, onde o Brasil enfrenta o Haiti na noite desta sexta-feira (19). "Ela chegou aqui falando: ‘amiga, eu vim pra Filadélfia corrida, morrendo de medo", detalhou a influenciadora.

Tainá completou dizendo que reconheceu o barulho dos disparos rapidamente. "Pior que me falaram: 'será que foi tiro mesmo?’ É claro, meu amor, eu caxiense não vou saber o que é um tiro?", disse.

Por fim, Virginia confessou não reconhecer o som emitido por tiros de arma de fogo e disparou: "Foram quatro ou cinco direto? Tá repreendido. Se sou eu, amor, desmaio na hora".