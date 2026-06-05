Ao vivo, Gil do Vigor se emociona e chora ao falar da avó

Por IG

Publicada em 05/06/2026 às 15h56

Gil do Vigor se emocionou durante o “Mais Você”, da TV Globo, nesta sexta-feira (5), ao falar sobre a avó. O economista foi às lágrimas ao relembrar a perda da familiar, que morreu no mesmo mês em que se aposentou.

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Como forma de alertar o público, especialmente as mulheres que passam a vida inteira dedicadas apenas ao trabalho e aos cuidados com a casa, o ex-BBB abriu o coração. Ao lado de Tati Machado, o comunicador fez um desabafo após a exibição de uma reportagem que mostrou a história inspiradora de dona Azenete.

Para quem não conhece, Azenete é uma professora aposentada de 93 anos que viaja o mundo e já conheceu mais de 140 países. Durante a reportagem, Tati falou sobre o turismo na terceira idade no Brasil e apresentou dados sobre o tema.

De acordo com as informações exibidas pela jornalista, o cenário ainda envolve muitas restrições . "Desde 2023, apenas 30% dos brasileiros com 60 anos ou mais realizam viagens a turismo, sejam elas nacionais ou internacionais. Esse é o menor índice entre todas as faixas etárias. A média nacional é de 42%", destacou.

Ao ouvir isso, Gil do Vigor fez um depoimento pessoal e decidiu usar sua avó como exemplo.

"A gente viu aí o exemplo da dona Azenete, que prova que, se você conseguir se organizar, fizer tudo bonitinho, dá para viajar, minha gente. A vida é uma só", disse.

Já com a voz embargada, o contratado da TV Globo revelou o motivo de o assunto tocar tanto seu coração.