Ao lado de Léo Moraes, Marcos Rogério destaca educação como prioridade: “O povo merece investimentos que ajudem a construir um futuro melhor”

Por Assessoria

Publicada em 05/06/2026 às 11h14

O senador e pré-candidato ao Governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), participou ao lado do prefeito Léo Moraes (Podemos) de uma agenda no Bairro Novo, em Porto Velho, marcada pelo anúncio da construção de uma nova escola municipal com capacidade para atender mais de 1.300 estudantes da capital.

A unidade de ensino contará com 20 salas de aula e será viabilizada por meio de um investimento de R$ 14 milhões destinado pelo mandato do senador, com execução sob responsabilidade da Prefeitura de Porto Velho. A expectativa é ampliar a oferta de vagas e fortalecer a estrutura da rede pública em uma área que registra crescimento populacional e demanda por novos equipamentos educacionais.

Durante a visita, Marcos Rogério ressaltou a importância de investimentos voltados à educação e afirmou que obras dessa natureza representam oportunidades concretas para as futuras gerações. Segundo ele, o fortalecimento da infraestrutura escolar deve ser tratado como prioridade por contribuir diretamente para o desenvolvimento social e econômico.

"O povo de Rondônia merece cada vez mais investimentos que façam a diferença no presente e ajudem a construir um futuro melhor", afirmou o senador ao comentar a importância da nova unidade para a comunidade local.

O prefeito Léo Moraes destacou que a construção da escola representa mais um avanço para a educação da capital e reforçou a importância da parceria entre diferentes esferas do poder público para viabilizar projetos estruturantes. Segundo ele, a ampliação da rede de ensino contribui para garantir melhores condições de aprendizagem e ampliar oportunidades para crianças e jovens.

Além de atender mais de 1.300 alunos, a nova escola deverá contribuir para o desenvolvimento da região e fortalecer a oferta de serviços públicos em uma das áreas que mais crescem em Porto Velho. A iniciativa reforça a defesa de investimentos permanentes em educação como instrumento de transformação social e de construção de um futuro com mais oportunidades para a população.