Ana Castela se irrita com críticas após falar sobre experiência com DIU

Por R7

Publicada em 05/06/2026 às 10h49

A cantora Ana Castela, 22, fez um desabafo sobre as críticas que recebeu após compartilhar com os seguidores sua experiência com a colocação de um DIU (dispositivo intrauterino).

A sertaneja relatou ter optado pelo método contraceptivo de longa duração, inserido no útero para prevenir a gravidez, e aproveitou para dividir informações que recebeu de sua médica sobre os possíveis efeitos nos primeiros dias após o procedimento.

"A doutora falou para mim que, nos primeiros dias, pode sangrar um pouco, ter cólica e, se eu não me engano, vou menstruar só por alguns dias e, depois, vai se ajeitar", explicou ela na ocasião.

Após a repercussão da publicação, a intérprete de "Boiadeira" admitiu ter se incomodado com comentários de pessoas que consideraram desnecessário abordar o assunto publicamente.

"Algumas de vocês postaram eu falando sobre o DIU e fui ver os comentários. Algumas mulheres falando: 'Que desnecessário falar disso'", relatou.

A artista explicou que tratar o assunto com naturalidade e trocar informações pode ajudar outras mulheres.

"Se eu não falo sobre isso, outra pessoa vai falar. O que tem de mais isso? Nossa, parece que eu tô... Uma mulher não pode perguntar para outras mulheres sobre DIU?", questionou.

A estrela está oficialmente solteira desde o término do namoro com o cantor Zé Felipe, 28, em dezembro de 2025. Antes disso, Ana também viveu um relacionamento de idas e vindas com o cantor Gustavo Mioto, 29.