Amadorzão, idealizado por Marcelo Cruz, se consolidou como referência do futebol de várzea em Rondônia

Por Felipe Tárcio

Publicada em 11/06/2026 às 08h40

Ao longo dos últimos anos, a Copa Amadorzão se consolidou como uma das maiores competições de futebol amador de Rondônia. O campeonato reuniu milhares de atletas, movimentou comunidades e contribuiu para o fortalecimento do esporte de várzea em Porto Velho e nos distritos da capital.

A competição foi criada por meio da Lei nº 2.406, de 20 de junho de 2017, proposta por Marcelo Cruz durante seu mandato como vereador de Porto Velho. A iniciativa surgiu com o objetivo de valorizar o futebol amador e oferecer mais espaço para atletas que atuavam nos campos comunitários da cidade.

Desde sua criação, o campeonato passou a reunir equipes de diversos bairros da capital e também de localidades como São Carlos e Jaci-Paraná. Em algumas edições, a competição contou com aproximadamente 100 equipes e cerca de 2 mil atletas participantes.

Ao longo de sua trajetória, o Amadorzão se destacou não apenas pela quantidade de participantes, mas também pela capacidade de mobilizar torcedores, dirigentes esportivos, famílias e comunidades inteiras em torno do esporte.

O campeonato ajudou a fortalecer o futebol de várzea, modalidade tradicional em Porto Velho, criando oportunidades para que atletas amadores demonstrassem seu talento e ganhassem maior visibilidade dentro do cenário esportivo local.

Outro aspecto relevante foi a integração social promovida pela competição. Os jogos transformaram os campos comunitários em espaços de convivência, lazer e participação popular, aproximando moradores e incentivando práticas esportivas entre jovens e adultos.

Além da disputa dentro das quatro linhas, o Amadorzão também gerou impacto econômico para pequenos comerciantes, vendedores ambulantes, equipes de arbitragem e prestadores de serviços envolvidos na realização dos jogos.

Para Marcelo Cruz, a criação do campeonato representou uma forma de incentivar o esporte e ampliar oportunidades para atletas amadores. “O Amadorzão nasceu com o propósito de valorizar os atletas da várzea, incentivar a prática esportiva e fortalecer as comunidades. Ao longo dos anos, vimos milhares de pessoas participando dessa história, mostrando que o esporte pode contribuir para a integração social, a disciplina e a formação de novos talentos”, afirmou.

Ao relembrar a trajetória da competição, o Amadorzão permanece como uma iniciativa que marcou o esporte amador de Rondônia. Mais do que um campeonato de futebol, o projeto ajudou a fortalecer o vínculo entre esporte e comunidade, deixando um legado para atletas, equipes e torcedores que acompanharam sua história.

Foto: Antônio Lucas