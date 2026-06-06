Alto Paraíso se prepara para receber a 18ª Corrida Nacional de Jericos Motorizados

Por Folha de Vilhena

Publicada em 06/06/2026 às 08h59

Alto Paraíso já está em contagem regressiva para um dos eventos mais tradicionais e aguardados de Rondônia. Nos dias 27 e 28 de junho de 2026, o município sediará a 18ª edição da Corrida Nacional de Jericos Motorizados, competição que reúne pilotos, equipes e amantes do esporte off-road de diversas regiões do estado e do país.

O anúncio da edição deste ano foi divulgado pela Prefeitura de Alto Paraíso, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Semtur), reforçando a expectativa de mais uma grande festa popular que movimenta a economia local e atrai milhares de visitantes.

A corrida é considerada uma das principais atrações do calendário festivo do município e se consolidou ao longo dos anos como símbolo da criatividade e da paixão pelo esporte sobre rodas. Os chamados “jericos motorizados” — veículos artesanais adaptados para enfrentar pistas de lama e terrenos acidentados — proporcionam disputas emocionantes e um verdadeiro espetáculo para o público.

Além das competições, o evento costuma reunir famílias, comerciantes, produtores rurais e turistas, gerando aquecimento no comércio, na rede hoteleira, nos restaurantes e em diversos setores da economia local.

A tradição dos jericos faz parte da identidade cultural de Alto Paraíso e, a cada edição, atrai competidores que investem em melhorias mecânicas e adaptações para buscar melhor desempenho nas provas.