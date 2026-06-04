Alex Redano garante R$ 10 milhões para obras de bloqueteamento em Bom Futuro e alamedas de Ariquemes

Por Evanildo Santos

Publicada em 04/06/2026 às 09h20

Distrito de Bom Futuro e alamedas do Setor 03, em Ariquemes (Foto: Assessoria Parlamentar)

A população do distrito de Bom Futuro e das alamedas do Setor l3, em Ariquemes, será beneficiada com um importante investimento em infraestrutura urbana. Por meio da articulação do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), foi viabilizada a destinação de R$ 10 milhões para obras de pavimentação com bloquetes, atendendo solicitações da vereadora Aguida Mayara (Republicanos) e do vereador Jefferson Cardoso (PRD).



Os recursos serão aplicados na melhoria da trafegabilidade das vias, proporcionando mais conforto, segurança e qualidade de vida para centenas de famílias que enfrentam dificuldades, especialmente durante o período chuvoso.



Para o deputado Alex Redano, o investimento representa uma resposta concreta às demandas da população.



“Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos moradores dessas localidades, principalmente durante o inverno amazônico, quando a lama e os problemas de acesso comprometem a mobilidade e a segurança das famílias. A pavimentação com bloquetes vai trazer mais dignidade, segurança, valorização dos imóveis e melhor qualidade de vida para todos. É uma conquista importante que estamos entregando para a população de Ariquemes”, destacou o parlamentar.





A vereadora Aguida Mayara comemorou a confirmação do recurso e ressaltou a importância da obra para o distrito de Bom Futuro.



“Essa é uma conquista muito aguardada pelos moradores de Bom Futuro. Agradeço ao deputado Alex Redano pela sensibilidade em atender esse pedido e por compreender a necessidade de investimentos em infraestrutura para a nossa comunidade. Esse recurso vai transformar a realidade de muitas famílias que convivem há anos com problemas de acesso e mobilidade”, afirmou.





Deputado estadual Alex Redano (Republicanos) e o vereador Jefferson Cardoso (PRD) (Foto: Assessoria Parlamentar)



Já o vereador Jefferson Cardoso destacou que o investimento representa mais desenvolvimento para o município.



“Estamos trabalhando para levar mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida para a nossa população. Essas obras vão melhorar significativamente as condições de tráfego, facilitar o deslocamento dos moradores e garantir mais segurança para todos que utilizam essas vias diariamente”, ressaltou.



As obras já começam a sair do papel. Parte da pavimentação das alamedas do Setor 03 já está em execução, enquanto outro trecho aguarda a conclusão do processo licitatório. No distrito de Bom Futuro, os trabalhos deverão ser iniciados em breve, levando mais desenvolvimento e infraestrutura para a região.



Foto: Assessoria Parlamentar